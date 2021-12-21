مترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية يزورون بنغازي ويلتقون حفتر

توجه عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية من المنطقة الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى بنغازي (شرق البلاد) لبحث سبل دفع العملية السياسية، ومناقشة خطة ما بعد تأجيل الانتخابات وآليات سد الفراغ السياسي، بعد 24 ديسمبر، بحسب تقارير إعلامية ليبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن من أبرز المترشحين الذين توجهوا إلى منطقة بنغازي، وزير الداخلية السابق، فتحي باشا آغا.

وأضافت أن المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، سيلتقون اليوم، المشير خليفة حفتر، لبحث الخطوات التي يمكن اتباعها، لتفادي الاشكالات التي يمكن أن تطرأ على المشهد الليبي، بعد تأجيل الانتخابات.

وذكر موقع ”الساعة 24“ الإخباري المحلي، أن ”طائرة خاصة أقلعت من مطار القاهرة الدولي باتجاه مدينة بنغازي؛ تضم على متنها أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، في زيارة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات، للمرشحين الرئاسيين عن مدينة مصراتة“.

إلى ذلك، ذكرت تقارير أن المجلس الرئاسي يستعد بدوره، لإطلاق مبادرة تهدف إلى إنقاذ العملية الانتخابية وعملية السلام الجارية في البلاد، وتتضمن الإعلان عن مواعيد جديدة للانتخابات، والتأكيد على ضرورة استمرار المؤسسات الحالية، من أجل تجنب حدوث حالة فراغ سياسي في البلاد، قد يؤدي إلى الفوضى.

يذكر أن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أكد في ختام زيارة أجراها الإثنين، إلى العاصمة طرابلس، للقاء عدد من المسؤولين، أن هناك عددًا من السيناريوهات المقترحة بشأن تأجيل الانتخابات، دون أن يفصح عنها.

وأضاف ريتشارد نورلاند، أن هذه السيناريوهات ”ليست كلها مثالية، ولكن قد يتم العمل عليها“، مؤكدًا أن قرار التأجيل ”يرجع لليبيين“، لافتًا إلى أن ”الشعب يستحق أن تكون له حكومة موحدة“.

وفي سياق متصل، أنهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، جولة طويلة، ضمت طرابلس ومصراتة وبنغازي، التقت خلالها عددًا من المسؤولين، بالإضافة لعدد من الشخصيات المترشحة للانتخابات الرئاسية، من بينهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وخليفة حفتر ووزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا.

ومن المنتظر أن تعلن ويليامز، خلال الأيام القادمة، عن مقترحاتها بشأن المرحلة المقبلة في ليبيا.

يذكر أن 17 مرشحًا للانتخابات الرئاسية الليبية، دعوا أمس، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى تزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، ما يشكل اعترافًا ضمنيًا، بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر.

ودعا المرشحون الـ17 المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان، إلى ”نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية،، طالبين توضيحات حول ”أسباب عدم قيامها بذلك“، إضافة إلى توضيح أسباب عدم إجراء الانتخابات، في ”الموعد المحدد“.

وكانت المفوضية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تأجيل نشر ”القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة“، بسبب متطلبات فنية وقضائية، لم توضّح طبيعتها.