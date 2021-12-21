المغرب يتهم إسبانيا بعدم مراقبة صحة المسافرين عبر أراضيها

اتهم المغرب، الاثنين، السلطات الإسبانية بكونها ”لا تراقب بشكل حازم وجدي“ الحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية الإركاب عبر مطاراتها. مشيراً إلى أن هذه الوضعية تشكل خطرًا على صحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي تم تحقيقها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية والذي رد عن التساؤلات التي أثيرت حول قرار السلطات المغربية، المتعلق باختيار البرتغال بدل إسبانيا، لانطلاق عملية ترحيل المغاربة العالقين في أوروبا، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا، ولاسيما بعد ظهور وانتشار متحور ”أوميكرون“ في عدد من دول العالم.

وقالت الوزارة ”لقد تبين من خلال ملاحظة مدى احترام إجراءات السفر، أن السلطات الإسبانية المعنية لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية الإركاب عبر المطارات“.

واستطرد المصدر ذاته أنه ”لا توجد أيضا مراقبة متعينة لجوازات التلقيح بالنسبة إلى المسافرين، كما تم رصد عدة حالات وإصابات بفيروس كوفيد19 عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة“.

ووفق الوزارة فإن ”هذه الوضعية للسفر من إسبانيا إلى المغرب تشكل خطرا على صحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا“.

وأكد البيان أنه ”لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب، في غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 من قبل السلطات الإسبانية، وفي غياب ضمانات ملموسة على احترامها؛ من بينها مراقبة جواز التلقيح، والحالة الصحية للمسافرين بطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد“.

وكانت السلطات المغربية أعلنت، قبل أيام، عن السماح بتنظيم رحلات جوية استثنائية تعيد مغاربة تقطعت بهم السبل في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب المتحور ”أوميكرون“.

ووفق الشروط التي وضعتها السلطات المغربية؛ فيجب على كل مسافر أن يظهر قبل صعود الطائرة نتيجة فحص ”بي سي آر“ سلبية أجري قبل 48 ساعة أو أقل من موعد الرحلة.

كما يجب على المسافرين الخضوع لحجر صحي لمدة 7 أيام في فندق على نفقة الحكومة، وستتكفل السلطات بالعناية بمن تتبين إصابته بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، قبل أيام، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ”أوميكرون“ لدى مواطنة مغربية في الدار البيضاء، تحظى حاليا بالرعاية الصحية، في إحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.

ووفق الوزارة فإن خطر تفشي الوباء ”ما زال قائما ومستمرا“ في المملكة، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية، وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.