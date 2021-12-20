فرض "جواز التلقيح" يربك المحاكم المغربية

شهدت معظم محاكم المغرب، اليوم الإثنين، شللا كبيرا؛ بسبب بدء تطبيق قرار الإدلاء بـ“جواز التلقيح“ كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل فيها والدخول إلى مرافقها، وذلك في إطار مقاربة احترازية أعلنت عنها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

ونظم عشرات المحامين وقفات احتجاجية بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، والمحمدية، وبنسليمان، وغيرها، بعد أن تم منعهم من ولوج المحاكم لمباشرة أعمالهم والترافع في قضاياهم؛ بسبب رفضهم الإدلاء بـ“جواز التلقيح“.

ووجد المحامون، خلال ولوجهم إلى المحاكم، العناصر الأمنية التي طلبت منهم الإدلاء بوثيقة ”جواز التلقيح“ مقابل السماح لهم بالولوج؛ الشيء الذي أثار حفيظتهم وجعلهم يدخلون في احتجاجات عارمة، معلنين رفضهم التام للقرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض ”جواز التلقيح“ على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة.

وقال أحمد راكز، المحامي بهيئة الرباط، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه الخطوة ”تمس بحرية أصحاب البذلة السوداء والمواطنين“.

وأضاف راكز لـ“إرم نيوز“، أن ”هذا القرار لم يصدر عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرف هيئة المحامين بالمغرب، بالتالي نحن نرفض أن نكون تحت سلطة جهة لا تعنينا“.

واعتبر راكز أن ”الإدلاء بجواز التلقيح يبقى في نهاية المطاف حرية شخصية ولا يجب أن يُفرض على المواطنين“، منوها إلى أن ”القرار له أضرار بالغة بمصالح المواطنين، كما يمس بحقوقهم وحرياتهم، ويعطل مصالحهم داخل قاعات المحاكم“، لافتا إلى أن ”الحكومة طبقت القرار دون أن تهتم بمصالح المواطنين، وأن هذا الهاجس لن يوقف انتشار جائحة كورونا في البلاد“.

وكانت نقابة المحامين، أكدت في بيان سابق أن ”المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين القرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة“.

وشددت النقابة على أنه ”لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور“.