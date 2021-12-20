ليبيا.. توقيف وزير التربية والتعليم بسبب تأخر صدور الكتاب المدرسي

أصدرت النيابة العامة في ليبيا، الإثنين، أمرا بسجن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، احتياطيا، بسبب تأخر طباعة وصدور الكتاب المدرسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر بمكتب النائب العام، قولها، إن ”النائب العام أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين منذ عدة أيام في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام“، موضحة أن ”النائب العام سيصدر بيانًا لاحقًا بتفاصيل التحقيقات“.

وبحسب إذاعة مصراتة المحلية، قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم محمود الوندي، إنه ”يجري إبرام العقود لطباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي موجودة في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو/حزيران الماضي، وأنّ رئيس الحكومة أعطى الإذن بالتعاقد“.

وكان المقريف تحدث في وقت سابق لتلفزيون ”ليبيا الأحرار“ لتوضيح أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي، في واحدة من المرات النادرة التي يبدأ فيها العام الدراسي دون توفير الكتاب، وأشار إلى تأخر صرف الموازنات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر المقريف تفويضا ماليا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لطباعة الكتاب المدرسي.

وتسود حالة من الغضب في صفوف المعلمين والعائلات الليبية التي اشتكت من التأخر بإصدار الكتب المدرسية رغم انطلاق العام الدراسي منذ شهر ونصف الشهر.

ونقلت تقارير محلية عن عدد من آباء الطلّاب قولهم إن أبناءهم يتوجهون يوميا إلى المدارس دون تلقي الدروس، في غياب الكتب الرسمية، بينما يجتهد بعض المعلمين والأساتذة في تقديم دروس أعدوها بأنفسهم.

وأصبحت أزمة الكتب المدرسية في ليبيا قضية رأي عام؛ لأنها تمس معظم العائلات الليبية وصارت تمثل مصدر قلق في الوسط التعليمي.

وكان نشطاء ليبيون اتهموا الحكومة بعدم تخصيص موازنة لطباعة الكتاب، وهو ما نفاه المقريف الذي أكد أن التفويض المالي لطباعة الكتب صدر منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قرار وزير التربية في الأول من أبريل/نيسان الماضي، القاضي بإيفاد موظفين في الوزارة إلى كل من تركيا وإيطاليا للتعاقد مع شركات طباعة لإعداد الكتاب.

ودأبت ليبيا على طباعة الكتب المدرسية منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي خارج البلاد، وسجلت بعض السنوات تأخّرا في جاهزيتها، لكن لم تصل مدة التأخير إلى شهر ونصف الشهر كما هو الحال هذه السنة.