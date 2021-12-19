السفارة الأمريكية في طرابلس: لا نتدخل بشؤون الليبيين.. وهم وحدهم يقررون مصيرهم

نفى مصدر مطلع في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، تدخلها في الشأن الداخلي الليبي، مؤكدا أن الليبيين وحدهم هم من يقررون مصيرهم.

جاء ذلك على إثر ما تم تداوله في وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، سيلتقي مسؤولين ليبيين، حسب ما ذكرت قناة ”ليبيا الأحرار“ عبر حسابها على تويتر.

لكن وكالة الأنباء الليبية (وال) نقلت عن مصدر مطلع في السفارة، تأكيده أن ”ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة“.

وأضاف المصدر أن ”مصير ليبيا وانتخاباتها يقرره الليبيون وحدهم لا غير وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوما“.

وجددت السفارة الأمريكية ”دعوتها إلى كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستسقاء الأخبار من مصدرها الوحيد وهو سفارة الولايات المتحدة الأمريكية سواء عبر ما تنشره على موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال المباشر بقسم العلاقات قي السفارة“.

من جانب آخر، بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سيتفاني وليامز، اليوم الأحد، مع وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، ورئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، ملف الاستحقاق الانتخابي القادم ”وما يواجهه من صعوبات وعقبات وتهديدات“.

وقالت ويليامز على صفحة البعثة الدولية على ”تويتر“ إن ”اجتماع اليوم جاء كجزء من المشاورات الواسعة التي أجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية“.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان أن ”الوزير مازن استعرض خلال الاجتماع النقاط الرئيسة للخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات التي استعرضت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أمام حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي“.

وأوضح مازن أن ”الوزارة مستمرة في أداء مهامها لإرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا“، مضيفا أن ”ما يحصل من أحداث أمنية تعتبر تشويشا على دور وزارة الداخلية، وتهديدا لاستقرار البلاد“.

من جانبها أثنت ستيفاني وليامز على ”الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية“، مؤكدة على ”التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأجل إقامة الانتخابات بموعدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري“.