المغرب.. إدريس لشكر يتجه لقيادة "الاتحاد الاشتراكي" لولاية ثالثة

صادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، في دورة استثنائية عقدها اليوم السبت، على تعديل النظام الداخلي للحزب، بما يسمح للكاتب الأول للحزب بالترشح لثلاث ولايات متتالية، بدل ولايتين فقط.

وذكرت صحيفة ”هسبريس“ المحلية المغربية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“ من داخل الحزب، أن 201 من الأعضاء صوتوا لصالح تعديل المادة 49 من النظام الأساسي، فيما عبر 9 عن امتناعهم.

وسيتم عرض التعديل على المؤتمر الوطني الذي سينعقد في 29 30 و31 يناير/ كانون الثاني المقبل بالصيغتين الحضورية والافتراضية، وإذا تم اعتماده فسيكون بإمكان الكاتب العام الحالي إدريس لشكر الترشح لولاية ثالثة.

وسبق أن أكد إدريس لشكر في تصريح إعلامي عدم رغبته للترشح من جديد لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، خاصة أن قوانينه الداخلية لا تسمح بأكثر من ولايتين، لكنه تراجع عن موقفه بعد ذلك، وأعلن أن المؤتمر هو المعني ببقائه أو مغادرته.

وبلغ عدد المترشحين لهذا المنصب خمسة، وهم الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق، ومحمد بوبكري وحسناء أبو زيد، وطارق سلام وعبد المجيد مومر.

وستعرض الترشيحات على رئاسة المؤتمر للبت فيها.

وسيتم عقد المؤتمر عبر تسع منصات عن بعد احتراما للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من بينها منصة بوزنيقة التي ستضم أعضاء المجلس الوطني.

ويعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الأحزاب المغربية العريقة، وكان لسنوات رمزا للمعارضة، وتعاقبت على قيادته في منصب الكاتب الأول أسماء معروفة في عالم السياسة في المغرب، أبرزها عبد الرحمن اليوسفي الذي قاد حكومة التناوب بين 1998 و2000، والتي شكلت نقلة نوعية في عالم السياسة بالبلاد، كما غيرت مسار الحزب تماما.

وإدريس لشكر هو خامس الكتاب العامين للحزب، وهو محام من مواليد 1954 بالرباط، وانتخب لعضوية البرلمان المغربي مرات عدة، وتقلد المسؤولية الحكومية مرة واحدة، حيث عين وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان بين يناير/ كانون الثاني 2010 وديسمبر/ كانون الأول 2011.

وقد عبر إدريس لشكر عن رغبة حزبه في المشاركة في الحكومة الحالية، لكنه لم يفلح في حجز مكان له في الائتلاف الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.