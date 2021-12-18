تقرير: عودة ستيفاني ويليامز إلى ليبيا تؤجج التوترات

أثار وصول القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سابقا، ستيفاني ويليامز، إلى العاصمة طرابلس، توترات متزايدة في البلاد، حيث تواجه الدبلوماسية الأمريكية التي تشغل اليوم منصب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، اتهامات بالسعي إلى تنفيذ الأجندة التي وضعها سلفها، وفق تقرير نشره موقع ”لوجورنال دي لافريك“.

وأوضح التقرير أن تعيين الدبلوماسية الأمريكية التي سبق أن شغلت منصب المبعوث الأممي بالإنابة إلى ليبيا يثير حفيظة أطراف عدة، من بينها الميليشيات التي لا تزال لها كلمتها على الأرض.

وأشار التقرير، إلى الحصار الذي فرضه مسلحون بين الثلاثاء والخميس الماضيين على مقر رئاسة الحكومة، وتهديد قائد هذه الميليشيات صلاح بادي، في بيان مصوّر، بإلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري وطرد المبعوثة الأممية.

وقال التقرير إن ”الدبلوماسية الأمريكية سافرت إلى سرت يوم الخميس، حيث التقت بمسؤولين عسكريين من طرابلس وبنغازي هناك، لكن بما أن تولي ستيفاني ويليامز منصبها يثير الميليشيات فما الذي يمكن أن تأمل في تحقيقه، سيما أن السلطات في ليبيا رفضت تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وانتخابات 24 ديسمبر شبه مستحيلة بموجب القانون“.

ووفق التقرير فإنّ ”النتيجة الأخرى لوصول ويليامز هي أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تراجعت عن تصريحاتها السابقة بخصوص ”عدم قدرتها على نشر قائمة نهائية بالمرشحين“.

وقال رئيس المفوضية عماد السايح للصحفيين يوم الخميس، إن الاستعدادات للانتخابات تسير كما هو مخطط لها.“

وتابع التقرير أن ”المفوضية لن تتجاهل التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية“، لكنها لم تقدم أي تفاصيل عن تأجيل الاقتراع أو تغيير موعده.

وأشار التقرير إلى أنه في الأثناء ”التقى زعيمان لأقرب جيران ليبيا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأربعاء، وتناول اللقاء الملف الليبي“.

واعتبر تبون، أن ”الأمر متروك للشعب الليبي ليقرر مصيره، وقد حث الرئيس سعيد الليبيين على التصويت، وقال الرئيسان في بيان مشترك إن الحل في ليبيا بيد الشعب الليبي، وإن عليه التخلص من المرتزقة والقوات الأجنبية“ وفق قولهما.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الليبي في مدينة البيضاء مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن موعد الانتخابات.