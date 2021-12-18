محللون: النهضة لم تعد قادرة على تعبئة الشارع التونسي وتحاول التأقلم مع واقع جديد

تواجه حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس صعوبة في تعبئة الشارع وخلق شرعية شعبية لمساعيها للتصدي لما تسميه ”الانقلاب“ والعودة إلى ما قبل 25 تموز/يوليو الماضي، وسط تقديرات بأنّ الحركة باتت تفقد امتدادها الشعبي.

ومع إحياء التونسيين الذكرى 11 لاندلاع الثورة في 17 كانون الأول/ديسمبر خاضت الحركة آخر معاركها لإحياء ما تسميها ”الروح الثورية“ واستمالة الشارع عبر شعارات رُفعت إبان الثورة وبعدها، مثل الحرية والديمقراطية، غير أنّ أنصارها لم يتجاوزوا بضع مئات خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالعودة إلى الشرعية البرلمانية وإبطال ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 تموز/يوليو الماضي، حين قرر تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي كامل صلاحيات السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

ومنذ ذلك الحين وعلى امتداد نحو خمسة أشهر دعت حركة ”النهضة“ أنصارها مرارا للنزول إلى الشارع ”دفاعا عن الشرعية ورفضا للانقلاب“ كما تقول، وخاضت حملات لتعبئة الشارع في 15 آب/أغسطس، وفي 26 أيلول/سبتمبر، وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، و14 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي كل هذه المناسبات لم يغيّر الشارع شيئا على الأرض، وبدا أنّ الحركة تفقد في كل مرة مزيدا من الدعم الشعبي، بحسب محللين.

محاولات تحريك الشارع

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد علي خليفة في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إنّ ”حركة النهضة فشلت في تعبئة الشارع؛ لأنها فشلت قبل ذلك في الحفاظ على تماسكها الداخلي حتى قبل إجراءات 25 تموز/يوليو“، مستحضرا الانقسامات والانشقاقات التي عرفتها الحركة والاستقالات التي طالت عشرات القيادات فيها، مشيرا إلى أنّ ”ما حصل في 25 تموز/يوليو أضعف الحركة وأفقدها الشرعية الشعبية التي تسعى عبثا إلى استعادتها عبر محاولات تحريك الشارع“.

وأضاف خليفة أنّ ”النهضة لم تتمكن من جمع الحدّ الأدنى من مكونات الشارع التونسي حول مشروعها ومخططها؛ لأنّ الشارع خبر غاياتها وأهدافها ولن يكون من السهل الاستجابة لدعواتها للاحتجاج وإن كانت الشعارات نبيلة، وهي الدفاع عن الحريات وعن الديمقراطية، وفي ذلك ردّ ضمني على حصيلة تجربتها في الحكم، والتي دفعت طائفة واسعة من التونسيين إلى لفظها والدعوة إلى إنهائها“ وفق تعبيره.

ومن جانبه علّق المحلل السياسي محمد صالح العبيدي بأنّ ”الشارع عموما لم يعد له قابلية للاستجابة لدعوات الأحزاب للاحتجاج، سواء تعلق الأمر بحركة ”النهضة“ أو غيرها من الأحزاب، وبدا أنّ هناك حالة رضا واقتناع بما ذهب إليه الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز/يوليو وما بعدها، ولا سيما بعد أن تم وضع خارطة طريق سياسية واضحة في آجال سنة بمحطاتها المختلفة التي تفضي إلى انتخابات بقانون جديد وبدستور معدّل، حتى يمكن الحديث عن مشهد سياسي جديد، قد تكون ”النهضة“ جزءا منه“.

وأضاف العبيدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، بأنّ حركة ”النهضة“ تحاول تغيير الوسائل والاستراتيجيات للتصدي لمسار سعيد، فتحركت بالبيانات والمؤتمرات الصحفية التي عبرت فيها عن موقفها وحاولت أن تجد له سندا قانونيا، وانتقلت إلى التحركات الاحتجاجية في الشارع، غير أنّ ذلك لم يكن له صدى ولم يثن سعيد عن المضيّ في ما خطط له وذهب إليه منذ 25 تموز/يوليو، ”وهذا يعني أنّ الحركة فقدت سندها السياسي والشعبي“، وفق تقديره.

بين التشدد واللين

وفي المقابل اعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل أنّ الحركة لا تزال تحافظ على وجودها على الساحة السياسية، وتحاول التأقلم مع متغيرات الوضع السياسي منذ 25 تموز/يوليو الماضي، ومرت من الدفاع عن رؤيتها لما تراه شرعية برلمانية وانتقاد إجراءات سعيد إلى الهجوم على خيار الرئيس واعتباره انقلابا، وفي كل ذلك تتراوح مواقفها بين التشدد واللين تجاه المسار الذي ذهب إليه سعيد.

وأضاف العاقل في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أّنّ ”النهضة“ تحافظ على استراتيجيتها البراغماتية وعلى تلوّن المواقف ومحاولة الانسجام مع طبيعة كل مرحلة، وقد مثّلت الإجراءات التي أعلن عنها سعيد ضربة استباقية أضعفت الحركة وانتزعت منها مشروعية الخروج إلى الشارع، لا سيما أنّ الرئيس التونسي قدّم خارطة الطريق التي طالبت بها مكونات سياسية كثيرة، في مقدمتها حركة ”النهضة“.

واعتبر الباحث والمحلل السياسي أنّ الحركة لن تستسلم، وستحاول في كلّ مرة التحرّك وفقا لما تقتضيه طبيعة كلّ مرحلة، وستظل تترصّد زلات وأخطاء الرئيس للاستناد عليها من أجل إعادة ثقة الرأي العام، مؤكدا أنّ موعد الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي ضبطه سعيد لا يزال بعيدا (سنة كاملة)، قد تتغير فيها كثير من المعطيات، وفق تقديره.