في رسالة لملوك وأمراء دول الخليج.. محمد السادس: شكرا لموقفكم الشهم والنبيل

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الجمعة، عن شكره لدول الخليج إزاء ”دعمها الصريح لمغربية الصحراء“، واصفاً موقف قادتها بـ“الشهم والنبيل“.

جاء ذلك في رسائل بعثها ملك المغرب، إلى ملوك وأمراء دول الخليج نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية).

ووُجهت الرسائل الملكية إلى كل من: الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان.

ومما جاء في رسائل الملك: ”لقد تابعت ببالغ الشكر والتقدير ما عبرتم عنه، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالرياض تحت الرئاسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، من دعم صريح وواضح لمغربية الصحراء ومساندة تامة للوحدة الترابية لبلدكم الثاني المملكة المغربية“.

وجدد العاهل المغربي التأكيد على ”إيمانه الراسخ بوحدة المصير المشترك“. وشدد على أن موقف دول الخليج يزيد من حرص المغرب القوي والتزامه الدائم والمطلق بالدفاع عن أمنها واستقرارها وكذلك بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والنموذجية جهويا أو دوليا.

وثمّن ملك المغرب ”هذا الموقف الشهم“، مؤكداً أنه جاء ليؤكد مرة أخرى على عمق ومتانة العلاقات المغربية – الخليجية.

ومما جاء في رسائل الملك محمد السادس ”(..) هذا الموقف الأخوي الصادق والنابع مما عهدناه يفيض بقيم النبل والشهامة، وبحرصكم الدائم على توثيق علاقات الأخوة والتضامن“.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أكد قبل أيام، على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أعمال القمة الثانية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض، الثلاثاء، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأشاد البيان الختامي للقمة، الذي تلاه نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 بشأن ”الصحراء المغربية“.

كما أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشتركة.