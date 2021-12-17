أردوغان يدعو إلى إجراء انتخابات "متزامنة" في ليبيا

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، إلى إجراء انتخابات رئاسية و برلمانية متزامنة وفقا لقاعدة دستورية ”توافقية“.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الرئيس التركي برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد للمنفي على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الأفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول.

ووفق بيان نشره المجلس الرئاسي الليبي على صفحته ب“فيسبوك“، فقد شدد أردوغان على ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي، واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها، إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعاً.

و أضاف البيان أن أردوغان و المنفي بحثا خلال اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لحل الأزمة الليبية.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق البيان.

و في وقت سابق، ذكرت وكالة الأناضول التركية، أن ”لقاء مغلقا“ جرى بين الجانبين في قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، من دون تقديم أية تفاصيل إضافية بشأن فحوى اللقاء.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والوفد المرافق له، الجمعة، إلى إسطنبول في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأتراك.

وتأتي الزيارة قبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية، التي يبدو مصيرها غامضا، ومن المنتظر أن يحسم بشأن إجرائها في توقيتها المحدد، البرلمان الليبي في جلسة بعد أيام.

وكان المنفي قد أدى أول زيارة له إلى تركيا في 26 آذار/مارس الماضي، بعد أيام من توليه منصبه، والتقى الرئيس التركي أردوغان، وتناول اجتماعهما سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي 10 نيسان/أبريل الماضي، أكد المنفي اعتزام طرابلس الحفاظ على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا، خلال فترة عمل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن المنفي ”أكد عمق العلاقات الليبية التركية، والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين“، مشيرا إلى أنه ”ستتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية“.

وشدد محمد المنفي على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار آنذاك.