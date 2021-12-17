ليبيا.. المشري ينفي الاتفاق مع عقيلة صالح وباشاغا على تشكيل سلطة جديدة

نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، مساء الجمعة ما تم تداوله حول اتفاقه مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، على تشكيل سلطة جديدة.

وقال خالد المشري في مقابلة مع قناة ”ليبيا الأحرار“ إنه تقدم بشكوى لدى النائب العام ضد من ادعى ذلك بتهمة ”تشويه السمعة“.

و جاء ذلك، ردا على تصريحات للمستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، أدلى بها لتلفزيون ليبي، ليل الخميس، قال فيها إنّ هناك لقاء مرتقباً بين صالح والمشري الأسبوع المقبل، بمبادرة من وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، يُناقش فيه مقترح يقضي بأن يشكّل صالح والمشري مجلساً رئاسياً جديداً، يتولّى رئاسته صالح بعضوية المشري، فيما يتولى باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة، ويُدعى لتأجيل الانتخابات الليبية 24 شهراً إضافياً من أجل ترتيب الأوضاع، ويتم تضمين كل ذلك في الإعلان الدستوري.

واتهم خالد المشري أطرافا خارجية وبعض السفراء بالتدخل وممارسة ضغوط على مفوضية الانتخابات ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء لإجراء انتخابات بقوانين معيبة.

وأضاف المشري أن واشنطن ترفض مشاركة سيف القذافي في السباق الرئاسي وموسكو تصر على دخوله، مشددا على أن التدخل الخارجي في الانتخابات وصل إلى حد غير مقبول.

و قبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المرتقبة في ليبيا، تصاعدت المؤشرات حول إمكانية تأجيلها، عقب تصاعد التوتر و احتدام الأزمة بين المفوضية العليا للانتخابات و عدد من المترشحين.

و قال عضو مفوضية الانتخابات الليبية، أبو بكر مردة، في وقت سابق، إنه أصبح من غير الممكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وسادت الأوساط الليبية، خلال الأسابيع الأخيرة، شكوك وحالة بلبلة واسعة حول إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المزمع، والتي لم تتأجل رسميا حتى الآن.

والهدف من الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالتوازي مع انتخابات لاختيار برلمان جديد، هو المساعدة في إنهاء الفوضى التي استمرت على مدار العقد الأخير في ليبيا، وذلك بتنصيب قيادة سياسية تتمتع بشرعية وطنية بعد خلافات بين الفصائل على مدى سنوات.

غير أن العملية تعطلت منذ بدأت نزاعات مريرة حول الأسس القانونية للانتخابات والقواعد الأساسية التي تحكمها، بما في ذلك أهلية مرشحي الصدارة الذين تنقسم الآراء بشأنهم بشدة، ولم تتم تسوية هذه الخلافات.

وألقت مفوضية الانتخابات بالشك حول إتمام الاقتراع في موعده، مع إعلانها الإثنين الماضي، تأجيل نشر قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تسلمت أعداد كبيرة من الليبيين بطاقاتهم الانتخابية، وسجل الآلاف أنفسهم كمرشحين برلمانيين، فيما يشير ذلك إلى تأييد شعبي واسع للانتخابات.