ميليشيات طرابلس ترفض إقالة عبد الباسط مروان وتلوح باستخدام القوة

أعلن قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية “ الميليشيات“ في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، عن رفضهم قرار المجلس الرئاسي بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه.

وقال قادة التشكيلات في رسالة رفعوها إلى المجلس الرئاسي ”القائد الأعلى للجيش“، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، إن ”الحالة الأمنية والعسكرية ضمن حدود المسؤولية لمنطقة طرابلس العسكرية، تحظى بكامل التقدير والامتنان من شرائح المجتمع، ويرجع ذلك إلى الدور الكبير الذي يقوم به آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء الركن عبد الباسط الصديق مروان وجهوده في دعم وإعادة تفعيل وبناء المؤسسة العسكرية“.

وأشاروا إلى أن ”الأعداء يشهدون قبل الأصدقاء بإنجازات مروان، وخير دليل على ذلك الوضع الذي كانت عليه المؤسسة العسكرية قبل استلامه لمهامه“.

وأضافوا:“حيث إن الجزاء من جنس العمل، كنا نتوقع أن يكون دعمه لاستكمال مسيرة البناء والتفعيل، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار إقالته وتعيين آخر، وخضوع المجلس الرئاسي لإملاءات من لا يريد للمؤسسة العسكرية أن تقف على قدميها، خدمة لأجندة خارجية ومكافأة لمن يقوم باقتحام حرمة المنازل وعمليات الخطف الممنهجة والاغتيالات“.

وختم قادة التشكيلات بالقول: ”ونحن إذ نلفت انتباهكم لكل ذلك نفيدكم علمًا برفضنا التام لهذا القرار الذي يعد خدمة للفوضى وخضوعًا لأجندات كل همها تدمير المؤسسة العسكرية والسيطرة عليها، ونحملكم كل ما سيجري من تبعات لا يحمد عقباها، ولله الأمر من قبل ومن بعد“.

ووقع البيان عدد من قادة التشكيلات المسلحة، من أبرزهم: جهاز دعم الاستقرار ”التابع للمجلس الرئاسي“، جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب“ تابع للمجلس الرئاسي أيضًا“، كتيبة ثوار طرابلس، القوة الثامنة “ النواصي“، كتيبة 42 منشأة، الأمن المركزي أبو سليم، غرفة العمليات المشتركة محور الجنوب، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، كتيبة الشهيدة، آمر محور عين زارة، رئيس مكتب الدعم المركزي، نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة وآخرون.

ويلفت مراقبون إلى أن بيان قادة التشكيلات الأمنية حمل في مضامينه تهديدًا واضحًا باللجوء إلى القوة، إذا بقي قرار إقالة مروان قيد التنفيذ.

وكان المجلس الرئاسي أصدر، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بإقالة عبد الباسط مروان من منصبه كقائد لمنطقة طرابلس العسكرية وتكليف العميد عبدالقادر خليفة، بالمنصب، بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

وكانت قوة تتبع“اللواء 444″ قتال التابع لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية، داهمت منزل عبد الباسط مروان، في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بغرض اعتقاله، لكنه تمكن من الفرار قبل اقتحام المنزل.

وسبق لمروان، أنْ انحاز لمجموعة عسكرية، من ضمنها جهاز دعم الاستقرار التابع للرئاسي الليبي، هاجمت معسكر التكبالي ”مقر اللواء 444 قتال“، بغية السيطرة عليه.

واتهم مروان، قائد اللواء 444 المقدم محمود حمزة، بأنه حضر اجتماعات غير مسموح له بها، وباستلام أموال دون علم منطقة طرابلس العسكرية، التي يتبع لها اللواء.

ونفى مروان، وجود أي محاولات للصلح بينه وبين حمزة، بعد أحداث الاقتتال بين مجموعتيهما، قائلًا: ”أنا قائد منطقة عسكرية، لدى صلاحيات وقوانين أعمل بها“.

بدوره، دافع المقدم حمزة، عن لوائه ونفسه، وهاجم من قال إنهم ”خططوا لإدخاله في مشاريعهم“، ولكنهم ”تفاجأوا بشخص لا يشترى بالمال“.

واتهم آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبدالباسط مروان، بـ“الخيانة، وعدم الالتزام بالقوانين العسكرية“، وبأنه سعى إلى القبض عليه.