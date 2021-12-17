المغرب يعلن إجهاض "مخطط إرهابي" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، عن إجهاض مخطط إرهابي في المملكة، وذلك بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، عنصرًا متطرفًا مواليًا لما يسمى بتنظيم داعش، يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمنطقة سلا الجديدة.

وذكر بيان صادر عن المكتب، أنه تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية ”تأتي تتويجًا لعلاقات التعاون الثنائي، والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية، وأجهزة الاستخبارات، ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية“.

ووفق البيان، فإن الأبحاث والتحريات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه الموقوف قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم ”داعش“ الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرًا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أثبتت أن المشتبه فيه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات هذا المشروع الإرهابي، وكذلك امتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه.

وخلص البيان إلى أن هذه العملية الأمنية تؤشر على أهمية ونجاعة التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي.

وبالإضافة لاتفاق التعاون الاستخباراتي بين الرباط وواشنطن، وقعت الرباط مذكرة تعاون استخباراتي مع تل أبيب، في نوفمبر الماضي، تمهد الطريق لصفقات أسلحة مستقبلية، وشملت المذكرة التي وقعها من الجانب الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تنظيم التعاون الاستخباراتي، والمشتريات الأمنية، والتدريب المشترك، والصناعات العسكرية.