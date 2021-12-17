ليبيا.. فعاليات سياسية تحذر من عرقلة الانتخابات

استنكرت قوى سياسية ومدنية وأحزاب ليبية، ما اعتبرته محاولات لعرقلة وإفشال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق ما هو محدد ومضبوط، في خريطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة.

وأكدت الأحزاب السياسية والقوى المدنية والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، في بيان لها نشر، مساء الجمعة، إدانتها ”كل محاولات عرقلة وإفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق اشتراطات خريطة الطريق، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، والتي تمثّل المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وإنهاء أزمة الشرعيات“.

وشدّد البيان، على أنه ”من حق الشعب الليبي تقرير مصيره عبر عقد انتخابات حرة ونزيهة ومتزامنة، وفق تواريخها المحددة لاختيار من يمثله في السلطة التشريعية والتنفيذية المقبلة في سبيل الوصول إلى السلام المستدام، والاستقرار والوئام المجتمعي، وتحقيق التنمية والعدالة والإعمار والازدهار“.

ودعت القوى السياسية والمدنية في بيانها، الليبيين إلى ”الخروج بشكل منظم للميادين في مظاهرات بجميع المدن والقرى والأقاليم والمطالبة بضرورة الانتقال السلمي للسلطة في أقرب وقت وتعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وقيم المواطنة، ونبذ التطرف والعنف، وعدم الاحتكام إلى السلاح“.

وتحوم شكوك حول إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة، في 24 من الشهر الحالي، وقبل أسبوع من هذا الموعد لم تنشر المفوضية العليا للانتخابات قائمة المترشحين النهائية لهذا الاستحقاق، وما تزال هناك عقبات قد تدفع إلى تأجيل الانتخابات لموعد لاحق، وفق متابعين للشأن الليبي.

وأقرّ الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، في 24 كانون الأول/ 2021، غير أن مفوضية الانتخابات الليبية وضعت جدولًا زمنيًا يتم بمقتضاه إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في هذا التاريخ على أن تُجرى الجولة الثانية من هذا الاستحقاق بشكل متزامن مع الانتخابات البرلمانية، في شباط/ فبراير من العام المقبل.

والهدف من الانتخابات هو المساعدة في إنهاء الفوضى التي استمرت على مدار العقد الأخير في ليبيا، وذلك بتنصيب قيادة سياسية تتمتع بشرعية وطنية بعد خلافات بين الفصائل طوال سنوات.

غير أن العملية تعطلت منذ بدأت نزاعات مريرة حول الأسس القانونية للانتخابات والقواعد الأساسية التي تحكمها، بما في ذلك أهلية مرشحي الصدارة الذين تنقسم الآراء بشأنهم بشدة، ولم تتم تسوية هذه الخلافات.

وألقت مفوضية الانتخابات بالشك حول إتمام الاقتراع في موعده، مع إعلانها، الإثنين الماضي، تأجيل نشر قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.