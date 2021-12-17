قبل أسبوع من الانتخابات الليبية.. المنفي يلتقي أردوغان في إسطنبول

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية ”الأناضول“، اليوم الجمعة، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في إسطنبول.

وذكرت الأناضول أن ”اللقاء المغلق“ بين الجانبين جرى في قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، من دون تقديم أية تفاصيل إضافية بشأن فحوى اللقاء.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، إلى إسطنبول في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأتراك، وفق بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقال البيان إن ”زيارة المنفي تأتي للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الأفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول خلال الفترة من 17 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري“.

والتقى المنفي الرئيس التركي أردوغان على هامش الزيارة، من دون أن ترشح معلومات حول مضامين اللقاء.

وقال البيان الليبي إنه من ”المنتظر أن يجري المنفي على هامش القمة أيضا عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“، وفق قوله.

وتأتي الزيارة قبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية، التي يبدو مصيرها غامضا، ومن المنتظر أن يحسم بشأن إجرائها في توقيتها المحدد البرلمان الليبي في جلسة بعد أيام.

وكان المنفي قد أدى أول زيارة له إلى تركيا في 26 آذار/مارس الماضي، بعد أيام من توليه منصبه، والتقى الرئيس التركي أردوغان، وتناول اجتماعهما سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي 10 نيسان/أبريل الماضي، أكد المنفي اعتزام طرابلس الحفاظ على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا، خلال فترة عمل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن المنفي ”أكد عمق العلاقات الليبية التركية، والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين“، مشيرا إلى أنه ”ستتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية“.

وشدد محمد المنفي على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار آنذاك.