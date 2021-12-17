بعد توتر لافت.. الحكومة التونسية تتعهد بمواصلة "الشراكة" مع اتحاد الشغل

تعهدت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، بمواصلة الشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد خلافات تسببت في توتر لافت بين الاتحاد والحكومة.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وجود من أسماهم ”أطراف تريد تشويه علاقة الحكومة بالاتحاد“، دون الإشارة إلى تلك الأطراف.

وأضاف أن ”الحكومة لن تترك الاتحاد ولن تقطع علاقتها به“.

وقال مالك الزاهي، في تصريحات صحفية، في محافظة سيدي بوزيد، خلال احتفال بعيد الثورة التونسية: ”نحن أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل، نحن مع الاتحاد ولن نتركه أبدا وهو لن يتركنا أبدا“.

وأكد أن ”الحكومة تعمل على إيجاد حلول للتشغيل، خاصة لمن طالت بطالتهم، إضافة إلى القضاء على التشغيل الهش“.

وبدأت بوادر التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل مع إصدار رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن المنشور رقم 20 في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي ينصّ على ضرورة التنسيق مسبقا مع رئاسة الحكومة قبل خوض أي مفاوضات بين الطرف الإداري والطرف الاجتماعي.

ولم يوضح منشور رئيسة الحكومة طبيعة النقابات المعنية بهذا القرار، سواء كانت نقابات عمّال أو نقابات أرباب العمل أو نقابات المزارعين.

ويلغي المنشور الجديد، المنشور عدد 10 الذي صدر في مارس/آذار من عام 2014، ويجري به العمل على امتداد السنوات الماضية، الذي أصدره رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة، والقاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات، بينما لا يتم الإمضاء على الاتفاق إلا بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.

كما أثار المنشور الجديد تحفظا لدى النقابيين، فيما علق المكلف بقطاع الصحة باتحاد الشغل التونسي عثمان الجلولي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، الخميس، بأن اتحاد الشغل سيتصدى للمنشور عدد 20 لرئاسة الحكومة حول الحق النقابي.

وقال إنه ”لا الحكومة الحالية ولا الحكومة التي ستليها سيكون في وسعها إلغاء حق النقابات في التفاوض وتطبيق محاضر الاتفاقات وفرض احترام التعهدات“.

ولفت إلى أن ”أي حكومة تلتف على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب النقابي لا مكان لها في تونس“.

ومن جانبه، رد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، على منشور رئيسة الحكومة حول التفاوض مع النقابات الذي تم نشره الأربعاء في الجريدة الرسمية.

وقال الطاهري في تدوينة على صفحته على ”فيسبوك“، إنه ”بعد أن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسهم بالمصالحة في فض النزاعات وإلغاء الإضرابات بما يفوق 75% بعد حصول اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، وبعد أن كانت مهدا للحوار الاجتماعي وراعية للمفاوضة الجماعية، ستتحول إلى أكبر مشجع على إنجاز الإضرابات بالمنشور 20 سيء الذكر، وسيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية“.

وكانت الحكومة التونسية بدأت جلسة تفاوض مع وفد ممثل لاتحاد الشغل التونسي؛ لبحث ملف المالية العامة ومسألة كتلة الأجور في الوظيفة العامة واحتمال مراجعتها والحد منها، لا سيما في ضوء الصعوبات التي تواجهها الدولة في تعبئة موارد الموازنة.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العامة منعم عميرة، في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية الخميس، ”إن جلسة عمل انعقدت بحضور خبراء من الاتحاد ورئيسة الحكومة للنظر في الوضع الاقتصادي الاجتماعي وخاصة في الوضع المتردي الذي أصبحت عليه اليوم المالية العامة، وكانت هناك عدة من الاقتراحات والمشاريع التي نوقشت، ومن بينها كتلة الأجور في الوظيفة العامة والسيناريوهات الممكنة للتقليص فيها“.