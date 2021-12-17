تونس.. أنصار سعيّد ومعارضوه يتظاهرون في ذات المكان (فيديو)

شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، يوم الجمعة، تظاهرتين؛ الأولى لأنصار الرئيس قيس سعيّد، والثانية لمعارضيه.

وتم تنفيذ التحركات الاحتجاجية ضد سعيّد ووقفة المساندة له، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 11 للثورة التونسية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة في شارع الحبيب بورقيبة وكافة شوارع العاصمة.

وتم فصل الجانبين، بحواجز أمنية حديدية والعشرات من العناصر الأمنية، في محاولة لمنع أي صدام بينهم.

ووقف أنصار الرئيس قيس سعيّد أمام ”المسرح البلدي“، مرددين شعارات تطالب ”بحل البرلمان التونسي وتطبيق القانون على كل النواب“ الذين تلقوا ما اسموها ”تمويلات أجنبية“.

كما طالب أنصاره ”بمحاكمة“ حركة النهضة الإسلامية، بسبب ”الجرائم التي ارتكبتها“ خلال السنوات العشر الماضية، على حد وصفهم.

وعلى بعد أمتار من أنصار قيس سعيّد، نفذ حراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ تحركا احتجاجيا ضد الرئيس التونسي وطالبوا برحيله.

ورفع تحرك ”مواطنون ضد الانقلاب“ وهي حركة تجمع عددا من السياسيين والمواطنين وبعض الجمعيات، شعارات ضد سعيّد، واتهموه ”بالانقلاب“.

وقال المنسق العام لـ“مواطنون ضد الانقلاب“، جوهر بن مبارك، إن ”العناصر الأمنية قامت بحجز مكبرات الصوت والخيام التي حاول عدد من المنتمين للحركة إدخالها إلى شارع الحبيب بورقيبة“.

واستنكر جوهر بن مبارك، في تصريح إعلامي ”ما قامت به العناصر الأمنية وطالبها بإعادة ما قامت بحجزه“.

من جانبه، اتهم عضو الهيئة التنفيذية لـ“مواطنون ضد الانقلاب“، أسامة الخريجي، ما اعتبره ”تضييقا متعمدا يتم ممارسته ضد المحتجين“.

وأكد الخريجي في تصريح إعلامي، على رفض التحرك ”تنفيذ الوقفة الاحتجاجية في المساحة الصغيرة التي تم تخصيصها لهم“ من قبل السلطات، مشيرا إلى أنه ”تم وضعهم في مربع لا تتجاوز طاقة استيعابه الـ2000 شخص“.

إلى ذلك، نفذ أنصار أحزاب التكتل الديمقراطي والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والجمهوري تحركا احتجاجيا ضد الرئيس، في شارع الحبيب بورقيبة.

وطالب أنصار هذه الأحزاب، قيس سعيّد بـ“احترام الدستور“، و“إلغاء الأوامر الرئاسية التي أصدرها مؤخرا، والتي تمكنه من صلاحيات واسعة“.

يذكر أن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، قام صباح اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية إلى الوحدات الأمنية في شارع الحبيب بورقيبة، وقام بالاطلاع على كيفية تنفيذ الخطة التي اعتمدتها الوزارة لفصل المتظاهرين.