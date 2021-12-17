تقرير: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن الرباط وتل أبيب، تستعدان لبناء مصنعين للطائرات المسيرة الحربية ”الدرونز“ في المملكة.

ونقلت قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية، تقريرا لموقع ”شيبارد ميديا“ المتخصص في أخبار الدفاع، جاء فيه أن أحد المصنعين سيتم تشييده في شمال شرقي المملكة، والثاني في جنوبها.

ووفق التقرير، فإن ”هذه المسيرات سيتم التركيز فيها على خاصيتي الهجوم، والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد“.

وأوضح التقرير أن ”الاتفاق بين البلدين يتضمن أيضا نقل التكنولوجية الحربية الإسرائيلية إلى المغرب للتصنيع في مرحلة تلي حصول المغرب على عدد من المعدات والآليات الحربية الإسرائيلية المتعلقة بالدفاع والهجوم معا“.

وأشار إلى ”تسلم المغرب مؤخرا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيرة الحربية والتي تنتمي إلى نظام Skylock Dome الدفاعي الإسرائيلي“.

وتابع التقرير أن ”التعاون في المجال العسكري بين البلدين، يتعلق بالحصول على نظام صواريخ أرض جو متوسط المدى من باراك 8 المصمم لمواجهة أي نوع من التهديدات المحمولة جوا“.

ووقع المغرب وإسرائيل، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، وكذلك التعاون في مجال الصناعة الدفاعية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى الرباط.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة المغربية، واستمرت يومين.

وقبل أيام قليلة، أجرى غانتس، مباحثات مع رئيس المكتب المغربي لدى إسرائيل عبد الرحيم بيوض، لتفعيل مذكرة التفاهم الدفاعية الموقعة في الرباط.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، ويعد المغرب موطنًا لأكبر جالية يهودية شمال أفريقيا مع تعداد يبلغ 3 آلاف شخص.

ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية، وتعاون في مختلف المجالات العلمية، والصناعية، والسياحية.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.