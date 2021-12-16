قوة عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية تسلم مقراتها وعتادها للجيش الليبي في سبها

أعلن مصدر عسكري ليبي، اليوم الخميس، أن غرفة عمليات الجنوب التابعة للجيش الوطني تسلمت كافة مقار وآليات اللواء 116 التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الذي يقوده العميد مسعود الجدي، بعد اتفاق قبلي.

وأكد المصدر، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن القيادة العامة للجيش الوطني تتولى الآن زمام الأمور في سبها، بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان قبيلة أولاد سليمان.

وأبرم في مدينة سبها اتفاق بين القيادة العامة للجيش الوطني وأعيان ووجهاء قبيلة أولاد سليمان، يقضي بعدم إدخال المدينة في أية معارك، على أن يقوم الجدي بتسليم اللواء الذي يقوده بكامل عتاده ومعداته وآلياته ومقاره إلى الجيش، بمعرفة آمر عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان، وآمر المنطقة اللواء فوزي المنصوري.

وتضمن الاتفاق تكليف العميد طيار علي إبراهيم الديب السليماني، التابع للقيادة العامة، بمنصب آمر للواء 116، وإعفاء مسعود الجدي من الملاحقة القانونية.

ويضع الاتفاق حداً للمنازعات التي كان الجدي طرفاً رئيسياً فيها، فقد اقتحمت مجموعة تابعة له محكمة استئناف سبها نهاية الشهر الماضي، وحالت دون انعقاد جلسة النظر في طعن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، وطردت القضاة والموظفين.

وهاجمت قوات الجدي كذلك، يوم الثلاثاء الماضي، مواقع وتمركزات للجيش الوطني في مدينة سبها، بشكل مباغت، وتمكنت من السيطرة على جزء من وسط مدينة سبها ومبنى الاستخبارات الكائن في منطقة القرضة، لبعض الوقت، قبل أن يشن الجيش هجوماً معاكساً أدى إلى طردهم منه.

بدوره، قال عضو مجلس النواب عن الجنوب مصباح اوحيدة إن مدينة سبها ترفض أن تكون ساحة حرب.

وأضاف معقباً على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجيش وقبيلة أولاد سليمان، أنه ”طيلة الأيام الماضية كان شغلنا الشاغل هو أن لا تسيل الدماء في مدينتنا سبها، وكان للرجال موعد من مشائخ وشباب مدنيين وعسكريين كلمتهم واحدة.. لا للفتنة والجميع أبناء وطن واحد“.

وبين اوحيدة، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن الحوارات التي دارت كانت“ عميقة والتنازلات أكبر، كل له وجهة نظر، ولكن الوطن كان الهدف، وتوّجت هذه المناقشات بأننا يد واحدة من أجل ليبيا وحقن دماء أبنائها، وأن ما قد مضى لن يعود“.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق ”لن يكون آخر المطاف، بل سنزيد من ترابطنا وإعادة ترتيب وتقريب وجهات النظر، ولن يفلح المخربون في إثارة الفتن وتعريض المدينة إلى شقاق بين مكوناتها الاجتماعية ومؤسساتها التابعة للدولة“.