تونس.. "شروط التفاوض" الحكومية الجديدة تنذر بتوترات مع "اتحاد الشغل"

تتجه العلاقة بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى توتر غير مسبوق قد يصل حدّ الصدام والقطيعة؛ ما يؤثر على المشهد السياسي والأمني في البلاد.

وبدأت بوادر التوتر مع إصدار رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن المنشور رقم 20 في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي ينصّ على ضرورة التنسيق مسبقا مع رئاسة الحكومة قبل خوض أي مفاوضات بين الطرف الإداري والطرف الاجتماعي.

ولم يوضح منشور رئيسة الحكومة طبيعة النقابات المعنية بهذا القرار، سواء كانت نقابات عمّال أو نقابات أرباب العمل أو نقابات الفلاحين.

ويُلغي المنشور الجديد، المنشور عدد 10 الذي صدر في مارس/آذار 2014 ويجري به العمل على امتداد السنوات الماضية، وأصدره رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة، والقاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات، بينما لا يتم الإمضاء على الاتفاق إلا بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.

وأثار المنشور الجديد تحفظا لدى النقابيين، فيما علّق المكلف بقطاع الصحة باتحاد الشغل التونسي عثمان الجلولي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، يوم الخميس، بأنّ اتحاد الشغل سيتصدى للمنشور عدد 20 لرئاسة الحكومة حول الحق النقابي، وقال إنه ”لا الحكومة الحالية ولا الحكومة التي ستليها سيكون في وسعها إلغاء حق النقابات في التفاوض وتطبيق محاضر الاتفاقات وفرض احترام التعهدات“.

وذهب ”الجلولي“ إلى القول إنّ أي حكومة تلتفّ على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب النقابي لا مكان لها في تونس.

من جانبه علّق الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، على منشور رئيسة الحكومة حول التفاوض مع النقابات الذي تم نشره، الأربعاء، في الجريدة الرسمية.

وكتب الطاهري تدوينة على صفحته على ”فيسبوك“ قال فيها، إنه “بعد أن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسهم بالمصالحة في فض النزاعات وإلغاء الإضرابات بما يفوق 75% بعد حصول اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، وبعد أن كانت مهدا للحوار الاجتماعي وراعية للمفاوضة الجماعية، ستتحول إلى أكبر مشجع على إنجاز الإضرابات بالمنشور 20 سيء الذكر، وسيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية“.

وكانت الحكومة التونسية قد بدأت جلسة تفاوض مع وفد ممثل لاتحاد الشغل التونسي؛ لبحث ملف المالية العامة ومسألة كتلة الأجور في الوظيفة العامة واحتمال مراجعتها والحد منها، لا سيما في ضوء الصعوبات التي تواجهها الدولة في تعبئة موارد الموازنة.

وقال منعم عميرة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العامة، يوم الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية، ”إنّ جلسة عمل انعقدت بحضور خبراء من الاتحاد ورئيسة الحكومة للنظر في الوضع الاقتصادي الاجتماعي وخاصة في الوضع المتردي الذي أصبحت عليه اليوم المالية العامة، وكانت هناك عديد الاقتراحات والمشاريع التي نوقشت، ومن بينها كتلة الأجور في الوظيفة العامة والسيناريوهات الممكنة للتقليص فيها“.

وأشار ”عميرة“ إلى أنّ الحكومة طرحت التقليص في كتلة الأجور بنسبة 10 % أو تجميد الأجور على امتداد أربع سنوات؛ الأمر الذي اعتبره اتحاد الشغل إجراء قاسيا، ورأى فيه مراقبون مقدمة لغضب اجتماعي قادم.