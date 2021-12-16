عضو بالمفوضية: إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر صعب وغير ممكن

قال عضو مفوضية الانتخابات الليبية، أبو بكر مردة، اليوم الخميس، إنه أصبح من غير الممكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وسادت الأوساط الليبية، خلال الأسابيع الأخيرة، شكوك واسعة حول إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المزمع.

وألقت مفوضية الانتخابات بالشك حول إتمام الاقتراع في موعده، مع إعلانها الإثنين تأجيل نشر قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت اللجنة إنها أحالت التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب، وهي لجنة معنية بمتابعة العملية الانتخابية.

وأرجعت اللجنة ذلك القرار إلى مراجعة ملفات المترشحين التي تجاوزت التوقعات، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ووصف البعض تأجيل نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بأنها إعلان غير صريح عن تأجيل العملية الانتخابية، من الناحية الفنية على أقل تقدير.

وكان أبوبكر مردة عضو المفوضية قد قال حيال ذلك، إن ”تأخر نشر القوائم النهائية لمترشحي الرئاسة خارج عن إرادتنا“.

وأكد أنه يجري التواصل مع الجهات المعنية في انتظار استكمال الإجراءات لنشر القوائم النهائية للمترشحين.

وذكرت المفوضية، السبت، أنها تتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء مرحلة الدعاية.

وأشارت إلى أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب.

ولفتت اللجنة إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في 7 ديسمبر الجاري.

وشددت اللجنة على أنها ”تتعامل بحيادية“ ولا تنحاز سياسيًا لأي طرف ذي مصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب.

واعتبرت المفوضية أن الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع، بحسب نص البيان.

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات قائمة أولية بـ 73 مرشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.