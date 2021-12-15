ليبيا.. مسلحون يحاصرون مقري الحكومة والمجلس الرئاسي في طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بأن مجموعات مسلحة، حاصرت مقري الحكومة والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

ونقلت صحيفة ”المرصد“ الليبية أن ”المجموعات المسلحة سيطرت على محيط مقر رئاسة الحكومة بطريق السكة على خلفية التوتر الذي نشب بسبب تعيينات المجلس الرئاسي لضباط وإنشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد“.

وقالت مصادر إعلامية تحدثت إلى ”إرم نيوز“ إنه ”جرى إخلاء مقر الحكومة قبل سيطرة المجموعات المسلحة عليه، وإغلاق الطرق المؤدية إليه“.

وأشارت المصادر إلى أن ”المجموعات المسلحة حاصرت لمقر المجلس الرئاسي أيضا في منطقة النوفليين بالعاصمة طرابلس“.

وأشارت إلى أن ”هوية المجموعات المسلحة ما تزال مجهولة، لكن معلومات ترددت انهم يتبعون اللواء٧٧٧ الذي يقوده هيثم التاجوري وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي بقيادة المليشاوي عبد الغني الككلي (غنيوة)“.

وقال القيادي المليشاوي المطلوب دوليا صلاح بادي في فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء: ”لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودين، واتفقت مع الرجال لإغلاق كل مؤسسات الدولة في ⁧‫طرابلس“.

وأضاف بادي قائد ما يعرف باسم لواء الصمود: ”ثورة 17 فبراير مستمرة ولم تنته، ونحن أسود لن نسمح أن تقودنا الأرانب“، بحسب تعبيره.

وتابع: ”نحن لسنا أصحاب ذمم رخيصة مثل الكثيرين، وانتظروا المواقف الصلبة من ما تبقى من قادة فبراير“.

وأقال المجلس الرئاسي في وقت سابق آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبد الباسط مروان، وكلف العميد عبدالقادر خليفة، بالمنصب.

كما أصدر الرئاسي قرارا يقضي بترقية العميد عبد القادر خليفة، استثنائيا إلى رتبة لواء.