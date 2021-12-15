توقيع 27 اتفاقية بين تونس والجزائر.. وسعيد يؤكد: "سنتقاسم الآمال وكل شيء"

وقعت تونس والجزائر، 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، مساء الأربعاء خلال جلسة أشرف عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وحضرها وفدان من البلدين.

وشملت هذه الاتفاقيات مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما شملت هذه الاتفاقيات مجالات البيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشؤون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وتم توقيع الاتفاقيات أثناء زيارة يقوم بها وفد جزائري يقوده الرئيس عبد المجيد تبون، إلى تونس، استجابة لدعوة وجهها له الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال قيس سعيد، يوم الأربعاء، إنه ”لن ينسى الموقف الجزائري أثناء جائحة كورونا التي عاشتها تونس قبل أشهر“، مضيفا: ”كنا تقاسم الأوكسجين بين الدولتين.. وسنتقاسم كل شيء“.

وأضاف سعيد، خلال لقائه تبون في تونس الأربعاء: ”سنتقاسم نفس الآمال والإرادة لتحقيق آمال شعبنا في تونس والجزائر“.

وقال سعيد إنه ناقش مع نظيره الجزائري، ”الطرق الجديدة التي سيتم من خلالها تحقيق التكامل بين البلدين، من خلال جملة من الاتفاقيات الثنائية“.

وأكد أنه ”سيتم العمل على اختصار المسافة في الزمن لتفادي ما ضاع في بعض الأحيان من فرص“ ، وفق قوله.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، إن ”الزيارة التي يؤديها إلى تونس تندرج في إطار الجهود الثنائية المشتركة لتمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين“، مؤكدا ”حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية على أمل تحقيق الاندماج الاقتصادي والآفاق المشتركة“.

وأضاف تبون في تصريح إعلامي على هامش الزيارة أن ”العمل على تعزيز العلاقات الثنائية يترجم التوجه الاستراتيجي الذي يقوم على التقارب التاريخي والجغرافي“، وفق قوله.

وأشار إلى ”اتفاقه مع سعيد، على تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات في عدة قطاعات حيوية“.

وأشار تبون إلى أن ”المحادثة الثنائية التي جمعته بقيس سعيد، كانت فرصة لمناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، وتم خلالها تبادل الآراء حول الملفات ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في ليبيا“.

وشدد على ”توافق المواقف والآراء بهذا الخصوص بينه وبين سعيد في أن الحل يجب أن يكون نابعا من الليبيين أنفسهم“.

وعبر الرئيس الجزائري عن ”رغبته في أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية ليعود الوئام بين الفرقاء في هذا البلد“.