الرئيس الجزائري يصل إلى تونس

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ظهر اليوم الأربعاء، إلى تونس، وكان في استقباله نظيره التونسي قيس سعيد في مطار تونس قرطاج الدولي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية إنّ ”رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد استقبل الرئيس عبد المجيد تبون عند مدرج الطائرة، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيبا به“.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن تبون وصل إلى تونس ”للشروع في زيارة دولة، استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد“، مضيفا أن هذه الزيارة ”تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة، بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما“.

وأمس الثلاثاء، قالت الرئاسة الجزائرية إنه ”بدعوة من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين“.

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية إن الزيارة التي تستمر يومين، ”ستشكّل مناسبة متجدّدة لمزيد تعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة“ وفق بيان لها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا الأسبوع الماضي، إلى ”فتح آفاق واعدة للتعاون بين بلاده والجزائر“، وذلك خلال لقائه بقصر قرطاج، بالوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن الذي زار تونس، تمهيدا لزيارة تبون.

وأشار سعيد إلى ”ضرورة قراءة الماضي واستشراف المستقبل، من أجل فتح آفاق واعدة للتعاون والتكامل بين تونس والجزائر، وفق أطر وتصوّرات جديدة“.

وكانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد زارت الجزائر يوم 25 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، والتقت الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، وأكدت نجلاء بودن أن قدومها إلى الجزائر جاء ”لتعزيز العلاقات بين البلدين على أمل نقلها إلى مستوى علاقات إستراتيجية متكاملة“.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أكثر من شهرين أنه سيزور تونس بعد تشكيل حكومة جديدة بها، وفي 11 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تشكلت الحكومة التونسية التي ترأسها نجلاء بودن وباشرت عملها.