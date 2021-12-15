البرلمان الليبي يتسلم التقرير النهائي للطعون الانتخابية

سلّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأربعاء، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون لانتخاب رئيس الدولة إلى اللجنة المشكلة من مجلس النواب.

وقالت المفوضية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ إنها أحالت التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد اليوم الأربعاء، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير، في مقر مجلس المفوضية.

وخلال اللقاء سلّم عماد السايح إلى رئيس اللجنة، الهادي الصغير التقرير الذي كان طلبه مجلس النواب من المفوضية، متضمنا بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.

يذكر أن هذه اللجنة البرلمانية تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية.

ويأتي تسليم التقرير إلى اللجنة البرلمانية للمتابعة قبل أيام من الموعد المحدد لتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكثف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في الساعات الأخيرة لقاءاته مع مسؤولين وسفراء الدول الأجنبية المعتمدين في طرابلس، حيث التقى عماد السايح يوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى، الذي أكد دعم بلاده لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.

واستعرض الاجتماع ”جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وسبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية، فيما ناقش الاجتماع التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تمكين الليبيين المقيمين على الساحة المصرية من المشاركة في عملية الاقتراع“ وفق بيان للمفوضية.

كما التقى السايح السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له بمقر المفوضية أمس الثلاثاء، وتم خلال اللقاء ”استعراض آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي وسبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، لكي تنعقد في أجواء سلمية وتحظى بالقبول والمصداقية“ بحسب بيان للمفوضية نشرته على موقعها الرسمي.