قبل أيام من احتجاجات مرتقبة.. الرئيس التونسي يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد مساء الثلاثاء، وزيري الدفاع والداخلية بتطبيق القانون وفرض احترامه على الجميع دون استثناء، قبل أيام قليلة من موجة احتجاجات منتظرة يوم 17 ديسمبر، بمناسبة إحياء ذكرى الثورة التونسية.

وناقش الرئيس التونسي، قيس سعيد أثناء لقاء جمعه الثلاثاء بوزير الدفاع، عماد ممّيش ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين مدى جاهزية القوات المسلحة العسكرية والأمنية لتطبيق القانون على الجميع.

وجدّد قيس سعيد بالمناسبة، تقديره الكبير للجهود التي تبذلها كل أجهزة الدولة في هذه الفترة، و ”لشعورها الراسخ بالمسؤولية للحفاظ على وحدة الدولة واستمرارية كافة مرافقها العمومية“، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية.

ويذكر أن معارضي الرئيس قيس سعيد يحشدون لتنظيم تحركات احتجاجية رافضة لسياساته وقراراته الأخيرة، وسط احتقان سياسي واجتماعي بالبلد، بالتزامن مع قرب إحياء الذكرى 11 لعيد الثورة التونسية.

وأعلنت جبهة ”مواطنون ضد الانقلاب“ عن اعتزامها تنفيذ تحرك احتجاجي ضد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 17 ديسمبر، تزامنا مع الاحتفال بعيد الثورة التونسية.

وقال القيادي في هذه الجبهة، جوهر بن مبارك ، في تصريح إعلامي إن أعضاء هذه الجبهة يطالبون برحيل رئيس الجمهورية “ لأنه يمثل الخطر الداهم الذي يهدد الدولة“، وفق تعبيره.

وأضاف القيادي في هذه الجبهة التي تتشكل من عدد من السياسيين والمواطنين الرافضين لإجراءات 25 يوليو التي أعلنها سعيد ( تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب) ، أن الرئيس التونسي ”لن يكون جزءا من الحل بل جزء من المشكلة“، مضيفا أنهم سينزلون للشارع للمطالبة برحيله.

ويعتزم عدد من العاطلين عن العمل، الخروج للشارع يوم 17 ديسمبر للاحتجاج على ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا من أن باب الوظيفة العمومية تم إغلاقه.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ،حسيب العبيدي، إن التحركات الاحتجاجية متواصلة إلى حين تطبيق القانون عدد 38 الخاص بتشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا.

وأضاف حسب العبيدي في تصريح إعلامي أن رفض قيس سعيد تطبيق هذا القانون ”انحراف خطير“ مشددا على مواصلة ما أسماه“النضال حتى يتم تشغيل العاطلين ”.

وفي سياق متصل، أعلن القضاة التونسيون انهم مستعدون لخوض ”كل الأشكال النضالية“ لمنع الرئيس قيس سعيد من التدخل في القطاع القضائي وحل المجلس الأعلى للقضاء، رافضين اعتبار سعيّد للقضاء بأنه ”وظيفة“ مشددين على أن القضاء التونسي ”سلطة مستقلة ”.

وأصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين ، بيانا شدد فيه على أن المجلس الأعلى للقضاء ”يظل مكسبا دستوريا لا يمكن المساس به تحت أي مسمى“.

وأكّدت جمعيّة القضاة التونسيين، رفضها التام اعتبار القضاء ”وظيفة“ في الدّولة، مذكرة بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلويّة الدّستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، طبقا لما تضمنه الفصل 102 من الدستور.

وشددت الجمعية في بيان صادر عنها ما أسمته ”كلّ مقاربة أحادية الجانب للتدخل في المضامين الدستورية التي جاءت ثمرة مسارات تشاركية جماعية وتأسست على نضالات طويلة للتونسيين والتونسيات ولمكونات المجتمع المدني“، مؤكدة استعداد القضاة للنضال ضد محاولات التدخل في القطاع القضائي.