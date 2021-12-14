الرئيس الجزائري يبدأ غدًا الأربعاء زيارة إلى تونس

يبدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، غدًا الأربعاء، زيارة إلى تونس تستمر يومين، تلبية لدعوة من نظيره التونسي قيس سعيّد.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء ، أن هذه الزيارة ستكون مناسبة “ لترسيخ سُنة التشاور، والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة“.

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات، بين مسؤولين تونسيين وجزائريين لمناقشة توحيد المواقف في القضايا الإقليمية.

ويذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بعد الإعلان عن اتخاذ تدابير استثنائية في تونس، يوم 25 يوليو /تموز الماضي، (تجميد أشغال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب)، كان مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم 26 يوليو/ تموز الماضي، أن الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي قيس سعيّد، وذلك في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذها.

وزار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تونس، في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، وأبلغ الرئيس التونسي قيس سعيّد رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت موقف الجزائر الذي يقوم على مبدأ ”الاحترام والتقدير“، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، مساء أمس الإثنين، عن إجراءات جديدة، منها الإبقاء على البرلمان التونسي مجمدًا حتى إجراء انتخابات تشريعية، في ديسمبر/كانون الأول 2022، والانطلاق في محاسبة ”كل من أجرم بحق تونس“.

وأضاف قيس سعيّد في خطاب ألقاه، الإثنين، أنه قرر تنظيم ”استشارة إلكترونية“ تنطلق يوم 1 يناير 2022، وتنتهي يوم 20 مارس/آذار 2022، ثم ينطلق مسار عرض الإصلاحات القانونية والدستورية على الاستفتاء.

وأشار الرئيس قيس سعيّد إلى أنه سيتم عرض الإصلاحات الدستورية والقانونية على الاستفتاء الشعبي، يوم 25 يوليو/تموز 2022، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية التونسية.

وقال قيس سعيّد إنه بعد إنهاء مسار التعديلات في قانون الانتخابات والدستور سيتم تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالنصوص القانونية الجديدة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن مؤخرًا عزمه إجراء استفتاء إلكتروني، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا، وسط مطالبات بإشراك الأحزاب والمنظمات في ”حوار واقعي“.