الاتحاد العام للشغل: الحكومة التونسية اقترحت خفض الأجور 10%

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة، التي تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول‭ ‬‬على تمويل جديد، اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10%، مضيفاً أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.

وأضاف الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب.

ودعا الطبوبي إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والكشف عن الإشكاليات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوض طرحها في ”المكاتب المغلقة فقط“، حسب تعبيره.

يذكر أن اتحاد الشغل التونسي بدأ مؤخرا مشاورات حول ما وصفه بـ ”الخيار الثالث“؛ من أجل وضع خطة للإنقاذ وإصلاح الخلل الذي يمس مختلف القطاعات في البلد.

وأوضح الطبوبي، في خطاب أمام جمع من النقابيين خلال ندوة حول إصلاح التعليم العالي، قائلاً: ”ليس للاتحاد أية خلافات مع رئيس الجمهورية، ولا يمكن للمنظمة دعم مسار تصحيحي لا تشارك فيه القوى الخيرة، ومن بينها الاتحاد“، وفق تعبيره.

ويأتي حديث الطبوبي بعد أن فشلت مبادرتاه الأولى والثانية اللتان طرحهما أمام رئيس الجمهورية للحوار الوطني.

وقال: ”المنظمة النقابية انطلقت في المشاورات حول الخيار الثالث ومخرجاته ستبرز في القريب العاجل.

وبين أن العديد من القرارات كانت قد اتخذت بخطوات متسرعة، فيما كان هناك سوء إدارة للمرحلة، وقال: ”جاءت هذه الفرصة 25 تموز/ يوليو“ (في إشارة إلى اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية).

وشدد على ضرورة التعلم من أخطاء ما قبل هذه المرحلة، والمضي نحو البناء الذي لا يجب أن يكون متسرعا أو بقناعات شخصية وذاتية“، على حد قوله.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قال، الاثنين، إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو /تموز المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.

وأضاف سعيد، الذي أعلن الجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة في خطاب أذاعه التلفزيون، أن الاستفتاء سيُجرى في 25 يوليو/ تموز بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت ستبدأ في يناير/ كانون الثاني.