أحزاب تونسية ترفض قرارات سعيد الجديدة.. وتهدد بالنزول إلى الشارع

عبّرت أحزاب تونسية، يوم الثلاثاء، عن رفضها للقرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، متهمة إياه بالقيام بـ“انحرافات خطيرة“، وبمحاولة ”تركيز الحكم الفردي“.

وأعلن قيس سعيّد مساء أمس الإثنين، عن جملة من القرارات أهمها تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022، وعرض مشاريع التعديلات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.

وعبّر ممثلو أحزاب ”التيار الديمقراطي“ و“الجمهوري“ و“التكتل من أجل العمل والحريات“، اليوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن رفضهم لهذه القرارات، وهددوا بالنزول إلى الشارع للاحتجاج ضد ما اعتبروه ”انقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد“.

ودعا أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي كل الديمقراطيين والقوى المدنية للمشاركة في هذا التحرك، كما اعتبر أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية، أن ”قرارات قيس سعيد أصبحت خطرا جاثما على الدولة ولا بد من مقاومتها“، بحسب تعبيره.

واعتبر الشابي أن ”سعيد يواصل في منهج تقسيم التونسيين والمضي في الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية“، مؤكدا ”ضرورة تكثيف الضغط رفقة كل القوى المدنية والسياسية الديمقراطية من أجل التصدي للانحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد والتي تنسف مقومات الدولة المدنية الديمقراطية“، بحسب قوله.

ودعا الشابي إلى ”المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد إيجاد توافق وطني واسع بين جميع القوى الوطنية“، منتقدا ”استثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه من الانتخابات التي تحدث عنها“.

ومن جانبه علّق القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، بالقول إن ”رئيس الجمهورية في خطابه أمس لم يعرض إلا الوهم وهي خطوة منه في اتجاه ضرب الديمقراطية وإرساء حكم الفرد وتلهية الرأي العام بوجود خريطة طريق“، بحسب تعبيره.

واتهم المكي في حديث لإذاعة ”شمس“ المحلية، رئيس الدولة، بأن قراراته جاءت في إطار ما وصفه بـ“الاستمرار في تركيز حكم الفرد“.

وعلّقت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعلانه إجراء انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022، ”قد منح الإخوان سنة إضافية للاستعداد وإعادة تنظيم أنفسهم ومواصلة جمع المال الخارجي والتغلغل أكثر“.

وعبّر أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي يوم الثلاثاء، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، عن رفض حزبه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، معلنا ”اتخاذ جميع التحركات النضالية التصعيدية بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج“.

واعتبر الوزير السابق حاتم العشي في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية أن ”البعض يريد من رئيس الجمهورية حل البرلمان في حين أنه لا توجد أي آلية قانونية لذلك“، مشيرا إلى أن ”رئيس الدولة ينتظر الأحكام القضائية المتعلقة بالقائمات الانتخابية المتحصلة على الأموال الأجنبية لاتخاذ القرار“.

وفي المقابل أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي – القطر التونسي تأييده للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الكلمة التي توجّه بها إلى الشعب التونسي الليلة الماضية.

وأكّد الحزب في بيان ”مباركته لجملة هذه الإجراءات بما احتوته من تسقيف زمني وما عبرت عنه من إرادة واضحة وصلبة للإصلاح“.