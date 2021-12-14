بعد إشارات برلين.. هل يطوي المغرب صفحة خلافاته مع ألمانيا؟

بعثت الحكومة الفدرالية الألمانية بقيادة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، الاثنين، إشارات إيجابية إلى المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة بين برلين والرباط منذ شهر آذار/ مارس الماضي.

وأصدرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، بيانا يعتبر مخطط ”الحكم الذاتي“، الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية، ”مساهمة مهمة“. كما وصف البيان المغرب ”شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال أفريقيا“.

وكان بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، قبل أشهر، أوضح أن من بين أسباب الأزمة الراهنة بين الرباط وبرلين؛ اتخاذ ألمانيا ”موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرًا لم يتم تفسيره لحد الآن“.

ويرى مراقبون أن ألمانيا تتجه إلى تليين موقفها من النزاع في الصحراء الغربية لتحسين علاقتها بالمغرب، وتفادي المزيد من الاضطرابات.

ويُعتبر هذا أول تصريح رسمي تصدره ألمانيا تجاه المغرب في عهد مستشارها الجديد، وفي خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين، بدأت عندما قررت المملكة في فاتح آذار/مارس الماضي تعليق التواصل مع السفارة الألمانية لديها.

تحول جديد ودور إسرائيلي محتمل

وحيال ذلك، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبدالرحمن مكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن بيان الخارجية الألمانية يتضمن رسائل إيجابية تجاه المغرب لتجاوز الأزمة الراهنة والتوجه نحو مرحلة جديدة مبنية أساساً على التفاهم والاحترام المتبادل.

وأضاف مكاوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن حكومة شولتس وجهت مساء الاثنين، رسائل محددة إلى المغرب؛ تُعبّر فيها عن نيتها لطي صفحة الخلافات السابقة وفتح أوراش جديدة، لافتاً أن التنويه بمبادرة المغرب لحل نزاع الصحراء المفتعل ودعم عمل المبعوث الشخصي للأمين العام، يؤكد بالملموس أن ألمانيا تدعم الحل السياسي الذي تقترحه الرباط ولا تنوي افتعال المزيد من العراقيل. وفق تعبيره.

ورأى المتحدث أن ألمانيا ترى في المغرب ”التكامل المُفتقد في باقي دول المنطقة“، مشدداً على أن بلاه تلعب دوراً محورياً في استقرار شمال أفريقيا ودفع عجلة التنمية في القارة السمراء.

ولم يستبعد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون، أن تكون إسرائيل قد دخلت على خط هذه الأزمة لإنهائها؛ بحكم علاقاتها الوطيدة مع الأحزاب المُشكّلة للحكومة الألمانية: ”حزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب الخضر“.

وتوقّع مكاوي أن تستجيب الدبلوماسية المغربية مع الموقف الألماني الجديد لتحقيق الصلح المرتقب وتطوير العلاقات. لافتاً أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا لها مكانة محترمة، وربما قد ساهمت في هذا التحول الاستراتيجي.

حليف استراتيجي

بدوره؛ قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن بيان الخارجية الألمانية يحمل مجموعة من الدلالات السياسية، لتجاوز الأزمة الراهنة بين الرباط وبرلين.

واستطرد الوردي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الجانب الألماني يرى في المغرب حليفا استراتيجيا، وشريكا اقتصاديا هاما بحكم موقعه الجغرافي ومكانته إقليميا.

وزاد ”العلاقات بين الحكومة الاتحادية الألمانية والمغرب دائما ما كانت تمتاز بالقوة والمتانة؛ لكن في الآونة الأخيرة تخللت هذه العلاقات توترات حادة أفقدتها البريق المعهود، وذلك بسبب قضية الصحراء وغيرها من الملفات الإقليمية“.

ورأى الأستاذ الجامعي أنه بمجرد وصول أولاف شولتس إلى السلطة، تغيّر الخطاب الألماني الرسمي، وباتت الحكومة الفدرالية الألمانية الجديدة تسعى إلى بناء قنوات جديدة من التواصل مبنية على الشفافية والاحترام وهو ما كان يطالب به المغرب منذ شهور.

ويتوقع الوردي أن تتفاعل الدبلوماسية المغربية بشكل إيجابي مع هذه الخطوة الألمانية لأنها في اعتقاده ستضخ دماء جديدة في هذه العلاقات التاريخية.

واعتبر المحلل السياسي أن بيان الخارجية الألمانية جاء في توقيت ليس بـ“الاعتباطي“؛ لأن المستشار الألماني الجديد يسعى إلى الاشتغال مع الأطراف الحيوية والمؤثرة بالمنطقة لتحقيق المنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أن ألمانيا مُدركة بأن المغرب له وزنه، وسياسة المصالح تقتضي عدم المساس بالقضايا الجوهرية للطرف الآخر.

إعادة ترتيب الأوراق

من جهته، قال الكاتب الصحفي المغربي لحسن العسيبي، إن وزارة الخارجية الألمانية تعيد ترتيب منظار رؤيتها للمغرب بكلمات وفقرات ديبلوماسية وازنة.

وأضاف العسيبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”رسميا الوزارة تعيد تحيين موقعها في الفقرة الخاصة بالمغرب وشمال أفريقيا، في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تعتبره شريكا استراتيجيا لبروكسيل ولألمانيا على نفس القدر والمستوى، وأنه بلد فعّال في ضمان الاستقرار بكامل منطقته ومحيطه وأنه بوابة لإفريقيا محورية“.

وفي ما يتعلق بملف الصحراء – اعتبر الكاتب – أنه لأول مرة تتحدث ألمانيا عن مشروع الحكم الذاتي بصفته مشروعا جديا مطروحا للتفاوض وللحل السلمي. واصفاً هذا التحول بـ“المهم جداً“.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد قبل أيام، لأعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، أن علاقة بلاده مع ألمانيا يجب أن ”تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل“.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، استدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا ”السلبي“ بشأن قضية الصحراء، و“محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا“.

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن مطلع مارس/ آذار الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء ”خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية“.