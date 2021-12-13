معارضو الرئيس التونسي يحشدون الشارع في ذكرى "الثورة"

يحشد معارضو الرئيس التونسي، قيس سعيد لتنظيم تحركات احتجاجية رافضة لسياساته وقراراته الأخيرة، وسط احتقان سياسي واجتماعي بالبلد، بالتزامن مع قرب أحياء الذكرى 11 لعيد الثورة التونسية.

وأعلنت جبهة ”مواطنون ضد الانقلاب“ عن اعتزامها تنفيذ تحرك احتجاجي ضد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 17 ديسمبر، تزامنا مع الاحتفال بعيد الثورة التونسية.

وقال القيادي في هذه الجبهة، جوهر بن مبارك ، في تصريح إعلامي إن أعضاء هذه الجبهة يطالبون برحيل رئيس الجمهورية “ لأنه يمثل الخطر الداهم الذي يهدد الدولة“، وفق تعبيره.

وأضاف القيادي في هذه الجبهة التي تتشكل من عدد من السياسيين والمواطنين الرافضين لإجراءات 25 يوليو التي أعلنها سعيد ( تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب) ، أن الرئيس التونسي ”لن يكون جزءا من الحل بل جزء من المشكلة“، مضيفا أنهم سينزلون للشارع للمطالبة برحيله.

ويعتزم عدد من العاطلين عن العمل، الخروج للشارع يوم 17 ديسمبر للاحتجاج على ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا من أن باب الوظيفة العمومية تم إغلاقه.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ،حسيب العبيدي، إن التحركات الاحتجاجية متواصلة إلى حين تطبيق القانون عدد 38 الخاص بتشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا.

وأضاف حسب العبيدي في تصريح اعلامي الاثنين أن رفض قيس سعيد تطبيق هذا القانون ”انحراف خطير“ ”، مشددا على مواصلة ما أسماه“ النضال حتى يتم تشغيل العاطلين ”.

وينفذ الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء اعتصاما مفتوحا أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة تونس، لمطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد بغلقه.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر ،عبير موسي ،إن حزبها يطالب بغلق هذا المقر الذي اعتبرت أنه ”وكر للإرهابيين “ مشددة على أن هذا الاتحاد يغذي ما وصفته بـ“أخطبوط الإخوان المسلمين“ في تونس.

وعبرت عبير موسي عن استنكارها لعدم تنفيذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرار غلق هذا المقر، موجهة له انتقادات لاذعة.

وفي سياق متصل، أعلن القضاة التونسيون انهم مستعدون لخوض ”كل الأشكال النضالية“ لمنع الرئيس قيس سعيد من التدخل في القطاع القضائي وحل المجلس الأعلى للقضاء، رافضين اعتبار سعيّد للقضاء بأنه ”وظيفة“ مشددين على أن القضاء التونسي ”سلطة مستقلة ”.

وأصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين اليوم الاثنين، بيانا شدد فيه على أن المجلس الأعلى للقضاء ”يظل مكسبا دستوريا لا يمكن المساس به تحت أي مسمى“.

وأضاف المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، أن تعديل قانون المجلس الأعلى لا يمكن أن يحصل إلا “ بصيغة تشاركية“ ، وندد بما أسماه ”حملات التشهير التي طالت القضاة“ .

وأعلن اتحاد القضاة الإداريين في بيانه عن رفضه ”ممارسة ضغوطات على القضاء أو ترهيبهم بأي شكل من الأشكال ”، مطالبا قيس سعيد بعدم المساس بالمكتسبات الدستورية التي تضمنها باب السلطة القضائية.

وقال عدد من القضاة أثناء لقائهم بعدد من مكونات المجتمع المدني الاثنين، إنهم عازمون على التحرك والاحتجاج ضد ما يخطط له الرئيس التونسي، قيس سعيد من التدخل في القطاع القضائي.

وأكّدت جمعيّة القضاة التونسيين، رفضها التام اعتبار القضاء ”وظيفة“ في الدّولة، مذكرة بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلويّة الدّستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، طبقا لما تضمنه الفصل 102 من الدستور.

وشددت الجمعية في بيان صادر عنها ما أسمته ”كلّ مقاربة أحادية الجانب للتذةدهل في المضامين الدستورية التي جاءت ثمرة مسارات تشاركية جماعية وتأسست على نضالات طويلة للتونسيين والتونسيات ولمكونات المجتمع المدني“، مؤكدة استعداد القضاة للنضال ضد محاولات التدخل في القطاع القضائي.