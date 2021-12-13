ألمانيا "تلين" موقفها من النزاع في الصحراء الغربية لتحسين علاقتها بالمغرب

أصدرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، يوم الاثنين، بيانا يعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية ، “مساهمة مهمة”.

كما وصف البيان المغرب “شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا”.

وأشار ذات المصدر إلى أن “ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستفان دي ميستورا؛ من أجل ”التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول، على أساس القرار 2602”.

وسلطت الحكومة الفيدرالية الألمانية الضوء على “الدور المهم” الذي تضطلع به المملكة “من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، ويتجلى ذلك على الخصوص في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية”.

ويعتبر هذا أول تصريح رسمي تصدره ألمانيا تجاه المغرب في عهد مستشارها الجديد أولاف شولتس، وفي خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين، بدأت عندما قررت المملكة في آذار/مارس الماضي تعليق التواصل مع السفارة الألمانية لديها.

وبعد شهرين، قررت وزارة الخارجية المغربية استدعاء سفيرتها في ألمانيا للتشاور؛ بسبب ما وصفته بـ“مواقف عدائية تنتهك المصالح العليا للمملكة“، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.

وأرجعت قرارها إلى محاولة برلين استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة للملف الليبي، والتي عقدت في برلين. كما اتهمت السلطات الألمانية ”بالتواطؤ“ مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية.

وردت وزارة الخارجية الألمانية وقتها قائلة إنها ”لا تفهم هذه الاتهامات“.

وفي نفس السياق، أوردت صحيفة ”هسبريس“ المغربية، يوم الاثنين، أجزاء من حوار حصري أجرته مع مسؤول في الحكومة الألمانية، كشف الأخير من خلاله استعداد حكومة بلاده للجلوس مع المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية.

وقال: “يمكن للدبلوماسيين في هذا الصدد إجراء مثل هذه المحادثات، لذا فالدبلوماسية مطلوبة في هذا السياق”.

وفي جوابه عن سؤال بخصوص طبيعة الموقف من النزاع في الصحراء الغربية، الذي يعتبره المغرب قضيته الوطنية الأولى، اعتبر أن المملكة المغربية بذلت مجهودات من أجل إنهاء هذا النزاع؛ وذلك من خلال تقديم سنة 2007 “مساهمة مهمة تتمثل في مقترح الحكم الذاتي”، حسب ذات المصدر.

وشدد المصدر الرسمي على دعم برلين للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في مساعيه “لإيجاد حل سياسي عادل، دائم ومقبول، من جميع الأطراف”.

وأشار إلى أن “موقف الحكومة الألمانية الفيدرالية لم يتغير بهذا الخصوص منذ عقود؛ وهو ما يتماشى مع القانون الدولي. وهذا أيضا هو الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي”.

وحول مزاعم “التقرير العدائي” الذي نسب إلى الاستخبارات الألمانية، عبرت الحكومة الألمانية عن “صدمتها من الأخبار التي تتحدث عن تقرير مزعوم لجهاز الاستخبارات للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس”، وشددت على أن “هذه الأخبار خاطئة تماما ولا أساس لها على الإطلاق، حيث قامت المواقع الإخبارية الجادة بتصحيح الخبر الخاطئ”.

وبخصوص العلاقات بين البلدين بعد الأزمة، أضاف ذات المصدر: “يمكن لكلا البلدين النظر إلى 65 عاما من العلاقات الثنائية الوثيقة والودية. وبروح هذه الصداقة، قامت ألمانيا، في بداية الوباء العالمي، بالاستجابة، بسرعة وبشكل غير بيروقراطي، لطلب مغربي للمساعدة؛ وذلك بحزمة مساعدات طارئة وواسعة النطاق لمواجهة كورونا”.