الدبيبة ردا على "المشككين" بشهاداته: أتعرض لحملة تشويه واسعة

رد المترشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة، على الاتهامات الموجهة إليه بشأن التشكيك في مؤهلاته وشهاداته العلمية ودراساته الجامعية.

وقال الدبيبة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أتعرض لحملة تشويه واسعة خلال هذه الأيام، وصلت إلى التشكيك في المستوى التعليمي، ودراستي الجامعية والعليا“.

و أرفق الدبيبة تدوينته بصورة لشهاداته قائلا: ”اليوم ننشر لكم شهادتَي التخرج البكالوريوس والماجستير في مجال الهندسة المدنية من جامعة ريجينا الكندية“.

و جاء ذلك، على خلفية حملة تشكيك واسعة أطلقها نشطاء وإعلاميون بهذا الخصوص.

و في وقت سابق الإثنين، نشر الإعلامي الليبي أحمد السنوسي، رسالة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز بخصوص المؤهل العلمي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وجاء في الرسالة، أن الدبيبة قدّم إلى ملتقى الحوار سيرة ذاتية موقعة بخط يده بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أشار فيها إلى مؤهلين علميين دون أن يقدم نسخة منها، وهما: بكالوريوس من جامعة تورنتو في كندا عام 1989، وماجستير من الجامعة نفسها عام 1992، إضافة إلى دبلوم هندسة تطبيقية من طرابلس عام 1981.

وأشارت الرسالة الموجهة إلى ويليامز، إلى أنه بالبحث من خلال الموقع الرسمي لسجلات جامعة تورنتو في قسم الهندسة المدنية وبتاريخ ميلاده تظهر أنه لا وجود لاسم الدبيبة في سجلاتها لا في البكالوريوس ولا في الماجستير ، موضحا أنها تمت مراعاة استخدام ألقابه الثلاثة في البحث وتاريخين لميلاده، الأول هو 5 يناير 1959 كما هو مدون في جواز سفره الليبي وسيرته الذاتية، والثاني 13 فبراير 1959، كما هو مدون في سيرته على موقع ويكيبيديا

وأضافت الرسالة، أن هناك تضاربا غير منطقي ما بين المؤهلات العلمية التي قدمها لملتقى الحوار والذي قدمه للمفوضية العليا للانتخابات وهو ماجستير من جامعة ريجينا سنة 1992، وأن الدبيبة لم يقدم حتى الآن إلى أي جهة صورة من شهاداته المزعومة سواء من جامعة تورنتو أو ريجينا، بما في ذلك البعثة، مبينة أنه لا وجود لاسمه في سجلات جامعة تورنتو أو ريجينا.

وتابعت: يشترط ملتقى الحوار أن يكون المرشح حاملا شهادة بكالوريوس، ولم يثبت حتى الآن أن الدبيبة حامل لهذا المؤهل، وفق الرسالة نفسها.

وأوصت الرسالة، بضرورة الحصول على صورة من شهادة تخرجه في ريجينا (ماجستير) وشهادة تخرجه في جامعة تورنتو (بكالوريوس)، وضرورة التأكد من صحة النسخ الأصلية من الشهادات، وضرورة التأكد من صحة عرض ملف المعادلة في الاجتماع العاشر لمركز ضمان الجودة، خاصة مع ورود معلومات من مصادر في المركز أن ملفه لم يعرض في الاجتماع المشار إليه.