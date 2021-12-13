المستشارة الأممية تناقش مع السائح سبل إنجاح الانتخابات الليبية

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني ويليامز مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الإثنين، مستجدات العملية الانتخابية وآخر التطورات في المشهد السياسي الليبي وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

وبحث الجانبان، وفقا لتقارير محلية، ”سبل دعم المساعي الوطنية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، ولكي يكون في موعده المحدد، بنهاية العام الجاري“.

وأكدت ويليامز خلال اللقاء على دعم الأمم المتحدة للانتخابات الليبية باعتبارها السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة، وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، بدأت ويليامز التي وصلت إلى العاصمة طرابلس، يوم أمس، سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في المجلس الرئاسي وفي حكومة الوحدة الوطنية.

والتقت ويليامز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي ووزيرة الخارجية نجلاء النقوش ووزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر، إضافة إلى السائح.

وقالت البعثة الدولية للدعم في ليبيا، إن ويليامز أطلعت المسؤولين الليبيين خلال اللقاءات، على أهداف مهمتها في ليبيا وفق تكليف الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعربت ويليامز، عن استعدادها الكامل لمساندة الليبيين في سعيهم للوحدة وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

بدوره، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبو بكر مردة، إن تأخر نشر القوائم النهائية لمترشحي الرئاسة خارج عن إرادتنا.

وأضاف مردة في تصريحات صحفية أن المفوضية تتواصل مع الجهات المعنية وننتظر استكمال الإجراءات لنشر القوائم النهائية للمترشحين.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، في وقت سابق من اليوم، عن تأجيل إعلان القوائم المبدئية لمترشحي الانتخابات التشريعية، مبررة قرارها بمراجعة ملفات المترشحين التي تجاوزت التوقعات؛ الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المرتقب.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أنه ”حرصا منها على تنفيذ نصوص القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب واللائحة التنظيمية لتسجيل المترشحين، تعكف المفوضية حاليا على مراجعة طلبات الترشح التي بلغ عددها 5385 طلب ترشح، موزعة على 75 دائرة انتخابية“.

ومن المقرر، طبقا للمسار السياسي الناتج عن مخرجات ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، أن تنعقد الانتخابات الرئاسية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتليها مباشرة الانتخابات البرلمانية.