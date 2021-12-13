ليبيا.. ستيفاني ويليامز تبدأ سلسلة من المشاورات وتتمسك بموعد الانتخابات

بدأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني ويليامز، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين الليبيين، غداة وصولها إلى طرابلس، مؤكدة على التمسك بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

والتقت ويليامز بعد ساعات من وصولها إلى العاصمة الليبية، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي أكد حرص المجلس على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، وفق قوله.

وجدد المنفي دعم المجلس الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، واستمرار عمل توحيد المؤسسة العسكرية، والمؤسسات الأخرى، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، فيما شددت ويليامز، على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي المنجز في جنيف وإجراء الانتخابات، وبناء دولة موحدة وديمقراطية، ونوهت بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة ومشروع المصالحة الوطنية ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وبحث المنفي وويليامز، الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، والعراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

كما التقت المستشارة الأممية وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، حيث أكدت ”المنقوش“، على دعم الحكومة للانتخابات المقبلة وإنجاحها ”رغم الصعوبات“.

من جانبها، أكدت المستشارة الأممية، على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الليبية، مشيدةً بنجاح مؤتمر استقرار ليبيا، الذي عُقد بالعاصمة طرابلس، أواخر أكتوبر الماضي.

كما شددت ويليامز، على ضرورة عدم الانجرار وراء شائعات تأجيج الرأي العام بمواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة عمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن تلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وعددا من المسؤولين والمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.

وهذه الزيارة الأولى التي تقوم بها ويليامز إلى طرابلس، منذ انتهاء مهامها، حيث شغلت منصب المبعوث الأممي بالإنابة إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة، وواكبت فترة مهمة من مسار الانتقال نحو الحلّ السلمي في ليبيا وكانت شاهدة على جلسات الحوار من تونس إلى جنيف وصولا إلى الاتفاق السياسي الذي أنهى حالة الانقسام وتركزت بموجبه السلطات المؤقتة، أي الحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي.

ووصلت ويليامز، يوم أمس، إلى ليبيا في زيارتها الأولى منذ تعيينها بمنصب المستشارة الخاصة للأمم المتحدة للشؤون الليبية، وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن المستشارة الخاصة ستتولى ”جهود الوساطة لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية“.

وأكدت البعثة في بيان لها أنّ ويليامز ستعمل على ”مساعدة الأطراف الليبية الفاعلة“ في المحافظة على ”الزخم الذي تحقق حول الانتخابات“، وفق تعبيرها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد عيّن، الإثنين الماضي، القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في طرابلس، مستشارة خاصة له خلفا للمبعوث الأممي السابق يان كوبيش، الذي استقال من منصبه، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.