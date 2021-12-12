ليبيا.. مترشحون رئاسيون يبدون مخاوفهم من عدم تكافؤ الفرص بسبب ترشح الدبيبة

حذر مترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة، حكومة الوحدة الوطنية، من تضارب المصالح بين تسيير العملية الانتخابية و ترشح رئيسها عبد الحميد الدبيبة الذي يثير ترشحه جدلا متصاعدا.

و طالب المترشحون، في بيان لهم صدر إثر اجتماع افتراضي، مساء الأحد، بضرورة تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

و أعلن المترشحون للانتخابات الرئاسيةو عددهم 18، بالإجماع رفضهم لتضارب المصالح بين دور الحكومة الليبية الحالية، في تيسيير العملية الانتخابية و بين ترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية، محذرين من أن مثل هذه الخطوة قد ينتج عنها عدم تكافؤ الفرص واستخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، وفق ما جاء في البيان.

كمااتفقوا على التوقيع على ميثاق شرف ”يلزم كل المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية بقبول قواعد العملية الانتخابية واحترام نتائجها“.

ودعا المترشحون إلى ضرورة التزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالحياد و الشفافية، والتصدي لما وصفتها بـ“حملات التشويه الممنهج الذي تتعرض له“.

كما دعوا إلى عقد اجتماع بين المترشحين والمرشحات للانتخابات الرئاسية ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأطراف المعنية بهدف مناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية و العمل على إنجاحها، على أن يتم عقد هذا الاجتماع خلال الأسبوع الحالي.

كما اتفق المترشحون على التنسيق المباشر لعقد اجتماع موسع في سرت يوم 20 ديسمبر / كانون الأول بهدف زيادة التنسيق وتوسيع المشاركة للمترشحين.

و المترشحون الذين وقعوا على البيان، هم: إبراهيم الدباشي، و أسعد زهيو، و إسماعيل الشتيوي و بشير صالح و حامد البغدادي و حمد بورويق و خالد كعيم، عارف النايض و عاشور شوايل و عبد الحكيم بعيو و عثمان البصير و عثمان عبد الجليل و فتحي باشاغا و فضيل الأمين و ليلى بن خليفة و محمد المنتصر و محمد خالد الغويل ومحمود التليسي.

وما زالت مخاوف تاجيل الاستحقاق الانتخابي تلقي بظلالها، حيث قال تقرير نشرته صحيفة ”لوجورنال دو ديمانش“ الفرنسية إن ما وصفها بحالة الصمت والغموض التي تخيم على المشهد السياسي الليبي باتت تنذر بـ“عاصفة“ مع توقعات بتأجيل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وحذر التقرير من أنه ”في ظل حالة الصمت والغموض، هذه، فإن هشاشة القانون الانتخابي تهدد أيضا بانتكاسة والعودة إلى مربع العنف“.

وأشار التقرير إلى أنه ”في ختام مؤتمر باريس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حثت 30 دولة مشاركة، جميع الأطراف الليبية على تنظيم هذا الاقتراع، ولوحت بفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا الاستحقاق التاريخي“.