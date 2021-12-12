أحزاب ومنظمات تونسية تطالب سعيد بوضع حد لـ"تدخلات السفراء الأجانب"

نددت أحزاب ومنظمات تونسية، ببيان لسفراء مجموعة السبع، معتبرة أنه تدخّل سافر في شأن داخلي تونسي، كما طالبت رئيس الجمهورية قيس سعيد بوضع حد لهذا التدخل.

وأصدرت الأحزاب والمنظمات بيانا مشتركا، اليوم الأحد، قالت فيه إن سفراء مجموعة السبع في تونس تواصل ”استمرارها في التدخل السّافر في شؤون تونس الداخلية، بعد أن أصدرت بيانا أمس (السبت) يتعلق بالأوضاع الداخلية لبلادنا، تحاول من خلاله ابتزاز الدولة التونسية بأوضاعها الاقتصادية لفرض رؤيتها للمسار السياسي“، وفق نص البيان، الذي نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

واعتبرت الأحزاب والمنظمات التونسية أنّ ”بيان سفراء مجموعة السبع، محاولة سافرة من هذه الدول لفرض مجموعات الفساد والإرهاب، التي نكّلت بالدولة والشعب طيلة السنوات الماضية في المسار السياسي لتونس؛ لأنّ هذه المجموعات أفضل من يخدم مصالح هذه الدول على حساب سيادة تونس ومصالح شعبها“.

وحمل البيان توقيع عدد من الأحزاب والمنظمات ذات التوجه اليساري والقومي، وهي: ”حركة تونس إلى الأمام“، ”التيار الشعبي“، ”حزب الوطنيين الديمقراطيين الاشتراكي“، ”حركة الشعب“، ”حركة البعث“، ”ائتلاف صمود“، ”الجبهة الشعبية الوحدوية“، ”مجموعة العمل التقدمي“.

وطالبت الأحزاب والمنظمات رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد ”باتّخاذ موقف حاسم وإجراءات ملموسة لحماية القرار الوطني ووضع حدّ لعربدة السفراء الأجانب في تونس، وخاصة سفراء مجموعة السبع“.

وكان رؤساء بعثات سفارات، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس، أصدروا يوم الجمعة الماضي بيانا مشتركا.

وأشارت بعثات السفارات في بيانها إلى ”أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية، بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام“.

وأكد الدبلوماسيون الأجانب ”على أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس من أجل تلبية احتياجات الشعب“، مشيرين إلى وقوف دولهم ”على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين؛ وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا، وإرساء أسس النمو المستدام والعادل“.