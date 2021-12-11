قائد الجيش الليبي يلتقي رئيس أركان حكومة الوحدة في سرت

عقد، اليوم السبت، في مدينة سرت أول اجتماع من نوعه بين قائد الجيش الوطني الليبي المكلف الفريق أول عبدالرزاق الناظوري، ورئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول محمد الحداد، بتنسيق من لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.

وأكد الفريق الناظوري، في كلمة له نقلتها وسائل إعلام ليبية، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق مع القوات الموجودة في المنطقة الغربية على قرب توحيد المؤسسة العسكرية دون أي تدخل أجنبي.

وأشار إلى أن وجهات النظر خلال اللقاء كانت متقاربة جدا، حيث تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا دون أي تدخل أجنبي.

وتابع أن مسؤولية المؤسسة العسكرية ستكون حماية الوطن والدستور والحفاظ على المؤسسة العسكرية واحترام مؤسسات الدولة، وقال: ”إننا ننتظر انضمام لجنة ”5+5″ في اجتماعات متتالية“.

وأضاف: ”الرسالة التي نريد توجيهها للشعب الليبي أننا غير معترضين على تأسيس الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لكننا نريد أيضا الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية، بل نريد فقط حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية دون التفريط في حق الجيش الليبي.

بدوره، أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بلقاء الناظوري الحداد في مدينة سرت.

وقال اللافي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ”سعينا منذ اليوم الأول لتولينا مهامنا على تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وتسخير كل قطرة عرق في تنمية بلادنا.. وقد وفقنا الله أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي يجلس فيه شخصيتان عسكريتان لا يشك أحد في ولائهما للوطن، أن يجلسا ولا أجندة أمامهما سوى أجندة ليبيا الواحدة، التي يذود جيشها الموحد عن حياضها، ويحمي أراضيها، ومكتسباتها“.

واعتبر اللافي أن لقاء الحداد والناظوري ”خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد، الذي يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها. نثمن عالياً كافة الجهود التي أوصلتنا لهذا اليوم، والذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة“.

وسبق أن بذلت جهود برعاية مصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية، واحتضنت القاهرة لقاءات الضباط الليبيين من جميع المناطق التي تناولت آليات هيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية، كما شهدت تلك السنوات زيارات من وفود مصرية إلى ليبيا، والتي تناولت الملف نفسه.