النهضة التونسية: إلغاء الدستور يفجر أزمة شرعية بالبلاد

حذرت حركة النهضة التونسية، السبت، من أن إقدام الرئيس قيس سعيد على إلغاء الدستور، سيفجر ما أسمته بـ“أزمة شرعية في البلاد“، مطالبة بالتراجع عن القرار.

وقالت حركة النهضة في بيان صادر عنها، إنها ”ترفض إلغاء الدستور والهندسة الأحادية الجانب للنظام السياسي والقانوني“.

وشددت على أن ”المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم، سيتسبب في إدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد“ .

ولفتت الحركة، إلى ”انشغالها الكبير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الموازنة واتجاهات سياسة الدولة“.

واعتبرت أن ”تونس تعيش حصارا ماليا خارجيا، وغلاءً غير مسبوق في الأسعار، وعجزا عن دفع ثمن شحنات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الاقتصادية، وتأخرا في دفع الأجور ومحاولة التغطية على العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير“.

واتهمت النهضة، الرئيس التونسي بأنه ”بلا رؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ويثير مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين“.

واستنكرت النهضة، دعوات بعض ”الأطراف الإقصائية“، إلى استغلال الظرف الاستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد ”بغية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع“، وفق ما ورد في البيان.

وكان سعيد، قال في وقت سابق، إن ”المشكل الذي تواجهه تونس اليوم هو مشكل دستوري“، وإن ”دستور سنة 2014 هو المتسبب فيه“.

وأضاف أن هذا الدستور، ”ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به؛ لأنه لا مشروعية له وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء“.

وأوضح سعيد، خلال لقائه عددا من أساتذة القانون الدستوري، بقصر قرطاج: ”من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها“.

وبيّن أن ”المستقبل يحدده الشعب التونسي صاحب السيادة، وأن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء“.

وأكد سعيد، أن ”الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما“، مضيفا أنه ”لا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته“.

وفي اجتماع آخر مع مجلس الأمن القومي، دعا سعيد، إلى ”الوحدة بين كل التونسيين، لمواجهة القضايا التي تبرز بين الحين والآخر“، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات.

وقال إن ”الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش“، مضيفا أن ”الدولة تتسع للجميع والقانون فوق الجميع“، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية.