انتقادات سياسية وحزبية للرئيس التونسي بعد حديثه عن تعديل دستور 2014

أثارت دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد للتخلي عن دستور عام 2014، واعتباره أن هذا الدستور ”لا مشروعية له“، جدلا وانتقادات واسعة في تونس.

واستنكر سياسيون وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني ما وصفوه بـ ”انقلاب على الدستور“ من جانب الرئيس، مشددين على أن الدستور لا يمكن شطبه ”بجرة قلم“.

وطالب سياسيون سعيد بالتراجع عما قاله في اللقاء الأخير الذي جمعه بعدد من خبراء القانون الدستوري في القصر الرئاسي، واعتباره أن المشكلة القائمة في تونس حاليا ”نتيجة دستور عام 2014“ .

واعتبر علي الهرماسي النائب في البرلمان التونسي المجمد أن الدستور التونسي واجه انتقادات عدة مؤخرا، ويجب تعديله لكن في إطار ”التشاركية“.

وأضاف الهرماسي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الدستور التونسي لسنة 2014 تسبب في إشكالات عديدة عند تطبيقه، وهو ما يدفع إلى ضرورة تعديله، مشيرا إلى أن عملية التعديل يجب أن تكون في إطار حوار وطني يشارك فيه أكبر عدد ممكن من الفاعلين في تونس.

من جانبه، قال وليد جلاد النائب الآخر في البرلمان: ”إن تعليق العمل بالدستور الذي أقسم عليه سعيّد وتم انتخابه وفقا لأحكامه، يعني بالضرورة سقوط رئيس الجمهورية وفقا لمنطق ”ما بني على باطل فهو باطل“ .

وطالب وليد جلاد، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، الرئيس قيس سعيد بـ ”إرجاع الأمانة لصاحب السيادة“، قاصدا بذلك الشعب التونسي.

وأضاف جلاد أنه ”بعد اعتبار وباء كورونا والحكومة السابقة والبرلمان الخطر على الدولة، أصبح الدستور هو الخطر الجاثم حسب تصور الرئيس سعيد“.

بدورها، قالت بشرى بالحاج حميدة النائبة السابقة في البرلمان إن ”الرئيس التونسي قيس سعيد لا يمكنه أن يمحو الدستور بجرة قلم“.

وأضافت، في تصريح لها، أن الشعب التونسي هو الذي كتب دستور سنة 2014، مشددة على أن قيس سعيد ليس له الحق في حذف هذا الدستور.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن ما قاله قيس سعيد “انزلاق خطير نحو الانحراف بالسلطة وتكريس للحكم الفردي ”.

ودعا غازي الشواشي، في تصريح له، قيس سعيد إلى ”العودة فورا إلى المسار الدستوري“، مشيرا إلى أن تعديل الدستور لا يكون إلا بالآليات الدستورية، باعتباره ”العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم“ .

وأشار الشواشي إلى أن الرئيس قيس سعيد ”لم يقم بالإصلاحات المطلوبة وتصحيح المسار مثلما طالبت بذلك فئة واسعة من الشعب التونسي منذ 25 تموز يوليو الماضي، إثر تفعيل الفصل 80 من الدستور، واتخاذ الرئيس تدابير استثنائية“ (تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب).

وقال الشواشي إن الإجراءات التي اتخذها سعيد كانت لتنفيذ مشروعه الشخصي، الذي يهدف إلى تغيير الدستور، وتركيز نظام رئاسي، وما يسمى ”بالنظام القاعدي“.