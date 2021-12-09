الرئيس التونسي: دستور 2014 لم يعد صالحا والحل في العودة إلى الشعب

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس إن المشكل الذي تواجهه تونس اليوم هو مشكل ”دستوري“ وأن دستور سنة 2014 هو المتسبب فيه.

وأضاف سعيد أن هذا الدستور ”ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء“.

وأكمل قيس سعيد،خلال لقائه عددا من أساتذة القانون الدستوري، بقصر قرطاج: ”من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها“.

وأضاف قيس سعيد أن ”المستقبل يحدده الشعب التونسي صاحب السيادة، وأن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء“.

وأكد قيس سعيد أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، مضيفا أنه لا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.

ويتعرض قيس سعيد مؤخرا إلى انتقادات متصاعدة، بسبب ما تم اعتباره ”خروجا عن الدستور التونسي ومحاولة تجميع كل السلطات بيده“.

ومنذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد لتدابير استثنائية، يوم 25 يوليو/تموز 2021 تتضمن تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة دخل سعيد في مواجهة مع عدد من السياسيين الذين وصفوا هذه التدابير بأنها ”انقلاب على الدستور“.

ويواجه قيس سعيد أيضا سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، بسبب تفاقم البطالة وعجز الدولة عن توظيف عدد من العاطلين عن العمل خاصة أصحاب الشهادات العليا.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه البلاد تفاقما في الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، واستمرارا للإجراءات الاستثنائية وسط ضبابية في الوضع السياسي.

وتشير التقارير إلى نمو شبه معدوم وعجز آخذ في الاتساع ومعدل بطالة يتجاوز 18 %“ في تونس، إضافة إلى التأكيد على أن كل المؤشرات في المنطقة الحمراء في تونس، حيث تحولت الحكومة لتوها للمرة الرابعة خلال 10 أعوام إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مزيد من المساعدات المالية.

ويذكر أن تغيير الرئيس قيس سعيد، لتاريخ الثورة التونسية، أثار جدلا واسعا في البلاد، وانتقادات حادة ضده من جانب الأحزاب السياسية والشخصيات المجتمعية والأوساط السياسية التي انتقدته على تلك الخطوة بشدة.