تونس.. وفاة شخص وإصابة قياديين في "النهضة" جراء اندلاع حريق بمقر الحركة

أفادت تقارير محلية تونسية أن شخصا قد توفي، فيما أصيب قياديان في حركة النهضة الإسلامية التونسية، اليوم الخميس، جراء حريق اندلع في مقر الحركة.

وأكدت تقارير إعلامية تونسية، أن شخصا واحدا على الأقل توفي في الحادثة إضافة إلى تعرض عدد من المنتمين لحركة النهضة بكسور وحروق، بينهم قياديان.

وشهد مقر حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الخميس، حريقًا أتى على كامل الطابق الأول للمقر، ثم امتد إلى باقي الطوابق.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية لإطفاء الحريق، في حين قام عدد من العاملين في المقر بإخراج عدد من الوثائق والتجهيزات الخاصة بالمقر.

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ أن وزارة الداخلية التونسية فتحت تحقيقًا لكشف أسباب وملابسات هذا الحريق.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عمليات إخماد الحريق مازالت مستمرة، وهو ما منع التثبت من الأسباب الحقيقية للحريق.

في غضون ذلك، تعرض نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، إلى إصابات وكسور بعد أن قفز من الطابق الثاني محاولًا الهروب من الحريق.

وتم نقل ”العريض“ إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب، كذلك، القيادي في الحركة ورئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، بحروق وتم نقله أيضًا إلى المستشفى.

وكان عدد من المحتفلين بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعطيل مجلس النواب، قد اقتحموا عددًا من مقار حركة النهضة خلال فترات سابقة.

فقد أقدم محتجون على اقتحام المكتب الجهوي لحركة النهضة في باجة، وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسة للمقر وحرقها.

كما قام محتجون في معتمدية القصر القريبة من وسط مدينة قفصة باقتحام مقر حزب حركة النهضة وإتلاف كامل محتوياته.

وفي معتمدية السند، أقدم بعض المحتجين على حرق مقر نفس الحزب بعد اقتحامه.

وعمد عدد من المواطنين إلى اقتحام مقر حركة النهضة بالمهدية وحرق محتوياته خارج المقر، كما قام عدد من المحتجين باقتحام مقر حركة النهضة بمعتمدية نفطة من ولاية توزر، وحرق محتوياته.

من جانبها، دعت حركة النهضة آنذاك إلى العودة السريعة لما وصفته بالوضع الدستوري الطبيعي، ورفع التجميد الذي شمل اختصاصات البرلمان التونسي.

وقال مجلس شورى الحركة، في بيان إنه من الضروري إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية، معبرة عن تفهمها للغضب الشعبي.

وأضاف البيان أن على الحركة أن تبدأ نقدًا ذاتيًا عميقًا لسياساتها.