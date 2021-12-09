جون أفريك: هل بدأ قيس سعيد "محاكمة" القضاء التونسي؟‎‎

قال تقرير نشرته مجلة جون أفريك الفرنسية إن إصرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، على انتقاد أداء القضاء واتهامه بالتباطؤ في حسم ملف الأحزاب التي اتهمت قانون الانتخابات، يدل على رغبه في محاسبة القضاء وإخضاعه للمحاكمة.

وبحسب التقرير، يرى الرئيس التونسي أن القضاء يتحرك ببطء شديد في معالجة القضايا المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، والتي أكدها تقرير محكمة المحاسبات، لا سيما فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2014 و2018 و2019، وإدانة حزبي ”النهضة“ و“قلب تونس“ بشكل أساسي؛ ما يعني إسقاط قوائمهما الانتخابية وقطع الطريق أمام أي عودة محتملة للبرلمان.

وأشار التقرير إلى تعدد اللقاءات بين كبار القضاة والرئيس قيس سعيد منذ الـ25 من تموز / يوليو الماضي، وإلى القرار الرئاسي بتعليق أعمال البرلمان والسيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي مثلت فرصة لقيس سعيد لتسريع مسار العدالة التي يعتبرها بطيئة للغاية، معتبرا أنّ هناك تركيزا خاصّا من الرئيس التونسي على ملف الأحزاب المخالفة لقانون الانتخابات.

ويلفت التقرير إلى لقاءات سعيد مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء المالي للتعبير عن عدم رضاه عن أداء المؤسسة القضائية، ويذهب إلى اعتبار أن القضاء وظيفة وليست سلطة؛ ما يمثل تهديدا مبطنا باحتمال حل هيئاتهم.

ويتابع التقرير، أنه ”في سياق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة وغياب الرؤية لخيارات الرئيس السياسية ضاع الرأي العام في التخمين، إذ يقول البعض إن حل مجلس القضاء الأعلى سيتم الإعلان عنه، إلى جانب إجراءات أخرى، في الـ17 من ديسمبر / كانون الأول الجاري، والذي يصادف الآن إحياء ذكرى الثورة“.

وتنقل جون أفريك عن الكاتب الصحفي هيثم المكي تحذيره من أنه في ”حالة حل المجلس الأعلى للقضاء فلن يوجد مزيد من التحكيم، وسيكون القضاء تحت سلطة الرئيس يتصرف فيه على النحو الذي يراه مناسبا“.

كا نقلت عن رئيس المحكمة الإدارية السابق، القاضي أحمد صواب، قوله إنه كان من الممكن تجنب مثل هذا الوضع المعقد، موضحا أنه ”في ضوء الخلاف الانتخابي كان بإمكان قيس سعيد أن يتصرف بموجب مرسوم أو بقانون منذ الـ25 من يوليو/ تموز إلا إذا امتنع عن ذلك لإقناع الشركاء الدوليين بأنه لم يقم بانقلاب“.

ويشير التقرير إلى أنه ”منذ عام 2011، وعلى الرغم من مشاريع الإصلاح، كان نظام العدالة في قلب العديد من الخلافات، بعد سيطرة النظام السابق على القضاء، تعرضت العدالة للعديد من الانتهاكات عندما كانت في قبضة الإسلاميين، بقيادة الوزير والقيادي البارز في حركة النهضة نور الدين بحيري، بين عامي 2011 و2013، وهو الوضع الذي يعلق عليه العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة بقوله إنه ”يجب وضع حد للهيئة الفاسدة ويجب أن يذهب قيس سعيد إلى نهاية إجراءاته بدلاً من الالتزام بالخطب ذاتها دون إجراء أي تغييرات“.