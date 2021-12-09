المنفي يلتقي قوة مكافحة الإرهاب بعد مشاركتها في "اعتصام مفوضية الانتخابات"

حث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، على القيام بواجبها ”لتعزيز أمن المواطنين، وقطع الطريق على من يحاول المساس بأمن المجتمع“.

وناقش المنفي، في اجتماع جمعه مع قادة القوة، الأربعاء، ”دور قوة مكافحة الإرهاب في المساهمة بحفظ الأمن ومكافحة الجرائم المتعلقة بزعزعة الأمن والاستقرار“، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما تطرق الاجتماع إلى ”مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الأمني، خاصة فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية المقبلة“.

وأشار المنفي إلى ”ضرورة العمل وفقاً للترتيبات التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في اجتماعاتها الأخيرة“.

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب مشاركة قوة مكافحة الإرهاب في الاعتصام الذي نظمه عناصر تابعة للمليشيات أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، للمطالبة بعدم إجراء الانتخابات قبل إجراء استفتاء على الدستور.

وأقام عناصر ينتمون إلى جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، الذي يقوده عبد الغني الككلي ”غنيوة“، وعناصر من ميليشيات مصراتة والزاوية، خيمة للاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس.

وقال أحد المعتصمين في فيديو بثه على مواقع التواصل: ”الآن من داخل المفوضية سوف يتم تركيب الخيمة للاعتصام، حتى يتم تحقيق مطالب ثوار ليبيا بالكامل.. لا للانتخابات دون دستور“.

وأكد المحتجون أن اعتصامهم مستمر حتى تحقيق مطالبهم ”بإجراء الاستفتاء على الدستور وتحصيل حق الشهداء“، بحسب تعبيرهم.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب تأكيدات من قبل المجلس الرئاسي الليبي، بأن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون في موعدها المقرر يوم الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأشار إلى ”اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة“.

وطرح المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية، إلى شباط/ فبراير المقبل، بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس، وسط تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني للتصويت الذي يستهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ عشرة أعوام.