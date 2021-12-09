تونس.."الدستوري الحر" يطالب الحكومة بالتصدي لـ"الأخطبوط الجمعياتي الإخواني"

طالب الحزب ”الدستوري الحر“ التونسي، مساء الأربعاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بضرورة تطبيق القانون ووضع حد لمخاطر ما سمّاه ”الأخطبوط الجمعياتي الإخواني“ في البلاد.

وقال الحزب في بيان صادر عنه، إن ”الأخطبوط الجمعياتي الإخواني، تغلغل في كامل تونس، باستعمال المال الأجنبي لخدمة تنظيم الاخوان فرع تونس، انتخابيا“.

وأضاف البيان، أن الحزب ”راسل اليوم رئيسة الحكومة لتذكيرها بضرورة النظر في الملفات المعروضة عليها، وجدد الحزب طلبه بوضع هذه الملفات على طاولة اجتماع مجلس الوزراء القادم وتقديم إجابة واضحة للحزب“.

وأكد الحزب الدستوري الحر أن ”مراسلته تأتي نظرا لتجاهل رئيسة الحكومة نجلاء بودن، للمراسلات الموجهة إليها بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، لمطالبتها بحسم أمر الأخطبوط الإخواني“، بحسب تعبيره.

أشار الحزب إلى أن ”تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوجد على رأس هذه الشبكة المدمرة والذي توسّع مؤخرا في مقره الكائن بالعاصمة ليشمل تنظيمات أخرى مماثلة“.

وأضاف الحزب في بيانه أن ”نشاط اتحاد علماء المسلمين، يأتي في إطار مخطط توسع الإسلام السياسي بمختلف مذاهبه ومراكز استيطانه عبر العالم، إضافة إلى ضرورة التصدي للتداخل بين العمل الجمعياتي والسياسي وردع التحايل على المواطنين الذي يهدف إلى إعادة إنتاج تجربة الأحزاب التي تكونت من رحم الجمعيات الممولة من الخارج“.

وشدد الحزب على أنه ”يحتفظ بحقه في التصعيد عبر كافة الأشكال النضالية المخولة قانونا لدفع السلطة لإنهاء منظومة الفساد السياسي ودحر خطر الإرهاب والتطرف وضرب أسس الجمهورية المدنية المحدق بالبلاد“.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، دعت في شهر آب/ أغسطس الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى كشف من وصفته بـ“أخطبوط إخوان تونس“، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.

وأضافت أن ”رئيس الدولة قدم في خطاباته مؤشرات بشأن مخاطر أخطبوط تنظيم إخوان تونس على البلاد“، داعية إياه إلى ”كشف الحقيقة الكاملة لفضح المخططات التي تهدف إلى تقويض أركان الدولة“.

وتوجهت عبير موسى إلى قيس سعيد بالقول: ”نطالبك بإجراءات عملية ملموسة بوصفك المؤتمن على الأمن القومي في البلاد.. افتحوا ملف إخوان تونس“.