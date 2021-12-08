تونس.. مذكرة إيداع بالسجن ضد مستشار رئاسي سابق بشبهة فساد

أصدرت محكمة تونسية، يوم الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن ضد كريم بالضيافي المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وذلك في قضية ”شبهة فساد والتلاعب بمساعدات قدمتها جمعية قطر الخيرية“.

وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، إصدار مذكرة إيداع بالسجن وشخصين آخرين وإحالتهم على ”أنظار المجلس الجناحي“ لمحاكمتهم بخصوص شبهة التلاعب بالمساعدات المالية التي قدمتها هذه الجمعية.

وتم تحديد يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعدا لمحاكمتهم أمام المحكمة الابتدائية تونس 2، بعد أن تم إنهاء التحقيقات معهم.

وقررت النيابة العامة الإبقاء على مسؤول بمنطقة“ السيجومي“ من العاصمة تونس، وثلاثة أشخاص آخرين ينتمون إلى المجتمع المدني، في حالة سراح.

يذكر أن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني بمحافظة “ بن عروس“ أحالوا يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تونس 2، ملف التحقيقات الخاص بشبهات فساد في توزيع مساعدات تابعة لجمعية“ قطر الخيرية“.

وشملت التحقيقات عددا من المسؤولين المحليين في منطفتي ”الملاسين“ و“السيجومي“ من محافظة تونس.

وانطلقت التحقيقات إثر ورود شكاوى من وجود ”عمليات تلاعب“ في قائمات المنتفعين بمساعدات جمعية ”قطر الخيرية“ والاشتباه في استيلاء بعض المسؤولين على بعض أموال المساعدات.

وكشفت التحقيقات عن وجود ”قوائم مزيفة لمنتفعين بتلك المساعدات، فبعض من تم ذكرهم في قائمات المنتفعين بهذه الأموال، متوفون، إضافة إلى وجود أسماء في القوائم بأرقام هويات مزيفة“.

وأثبتت التحقيقات أيضا أن ”المساعدات التي تم إسنادها بين عامي 2018 و2019 بمنطقتي الملاسين وحي الزهور بالعاصمة تونس بمناسبة أعياد دينية وبمناسبة العودة المدرسية، تم التلاعب بها“.

يذكر أن التحقيقات، انطلقت في البداية مع مسؤول بمنطقة ”السيجومي“ ”لتشمل بعد ذلك سبعة مسؤولين منهم كريم بالصيافي، المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.

كما شملت التحقيقات عددا من المنتمين للمجتمع المدني، يُشتبه في أنهم قدموا المساعدة في تزييف القوائم، التي تم تقديمها لجمعية ”قطر الخيرية“ كإثبات لصرف الأموال لعدد من المحتاجين.