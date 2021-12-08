بعد انتقاده الرئيس.. استدعاء الناشط التونسي عماد بن حليمة للقضاء العسكري ومنعه من السفر

وجه القضاء العسكري التونسي، مساء الأربعاء، دعوة للمحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة، للمثول أمامه، كما أمر بمنعه من السفر إلى حين إنهاء التحقيقات معه.

وبين مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، أنه ”سيتم التحقيق مع عماد بن حليمة، بسبب عدد من مقاطع الفيديو التي نشرها على صفحته في فيسبوك، والتي وجه خلالها انتقادات لاذعة واتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد“.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عماد بن حليمة ”مهدد بالسجن بسبب الإساءة للرئيس التونسي قيس سعيد، ولمؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية“.

ويذكر أن عددا من الشخصيات السياسية التونسية خضعت مؤخرا للمحاكمات عسكرية ما أثار جدلا واسعا في تونس.

ورفضت المحكمة العسكرية التونسية، الثلاثاء، التخلي عن قضايا النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي لفائدة القضاء المدني، وأقرت باختصاصها النظر في القضايا المرفوعة ضدهما.

ووجه القضاء العسكري مؤخرا، دعوة لنائب البرلمان التونسي المجمد بشر الشابي، للمثول أمامه، بتهمة ”المس من معنويات الجيش“، بعد أن طالب الجيش التونسي عدم تنفيذ أوامر قيس سعيد، واتهمه ”بالتشيع“.

وكان النائب عن حركة النهضة، المقيم في فرنسا، قد كثف من ظهوره الأسبوعي في الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس.

كما وصف الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي، بأنها ”انقلاب“، متهما سعيد بـ“قيادة البلد إلى نفق مظلم“، بحسب تعبيره.

وكان بشر الشابي من أشد المنتقدين لتوجهات الرئيس سعيد، حيث تقدم في 26 آب/ أغسطس الماضي، بشكوى جزائية ضد سعيد لدى وكيل الجمهورية، وذلك بتهمة ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق الفصل 72 من مجلة الجزائية، وتنصيب نفسه بدل الهيئات الحاكمة، واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة“، بحسب قوله.

كما اتهم بشر الشابي، سعيد، بـ“خرق الدستور، من خلال عزل الحكومة وتعليق نشاط البرلمان“.

وتشهد الساحة السياسية في تونس انتقادات وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ وصول قيس سعيد إلى الرئاسة، رفعت رئاسة الجمهورية العديد من القضايا في حق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري على غرار الناشطة آمنة منصور والمدون سليم الجبالي وآخرهم النائب ياسين العياري الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.