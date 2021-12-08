روسيا تشترط خروجا "متوازيا ومتزامنا" للمرتزقة من ليبيا

أكد اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، اليوم الأربعاء، أن روسيا اشترطت خروجًا متوازنًا ومتزامنًا للمرتزقة، والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف اللواء مختار النقاصة، في تصريح لقناة ”ليبيا الأحرار“ أن موسكو أكدت استعدادها للتعاون مع لجنة ”5+ 5“ لإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية من ليبيا.

و أشار عضو اللجنة العسكرية الليبية، إلى أن روسيا ترغب بخروج متزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية، حتى لا يتم الإخلال بالتوازن العسكري على الأراضي الليبية.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة، وصلت، الثلاثاء، إلى روسيا لمواصلة النقاش فيما يخص تنسيق تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، واتفاقية جنيف، وآليات انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وتأتي زيارة اللجنة العسكرية المشتركة ”5+ 5“ لموسكو، مباشرة بعد زيارة أجرتها اللجنة إلى تركيا، وُصفت من قبل مسؤولين ليبيين بأنها ”ناجحة“.

وعقدت لجنة ”5+5″ اجتماعات في “ أنقرة“ مؤخرًا قدمت خلالها معلومات للمسؤولين الأتراك، حول خطة العمل التي أعلنت عنها في ”جنيف“ ، والخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل الاستقرار والأمن في ليبيا.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، عبر فيسبوك: ”عقد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف بمقر وزارة الخارجية الروسية، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت موسكو، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5″ بحضور أعضاء من البعثة الأممية، وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في دولة روسيا، وتطرق الاجتماع إلى اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده، والتي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية“.

وأضاف المحجوب: ”أبدى نائب وزير الخارجية ترحيب روسيا باللجنة بكامل أعضائها، وبما حققته من خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام، وأكد استعداد روسيا كدولة عظمى المساهمة في استقرار ليبيا، وإنجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبو إليه الليبيون من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة“.

وكان المحجوب قد استبق ذلك المنشور بآخر قال فيه إن ”السفير الليبي في روسيا في مقدمة مستقبلي لجنة ”5+5″ العسكرية المشتركة ويثني على دورها في إحلال السلام، وتنفيذ اتفاقية جنيف، والعمل على إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا“.