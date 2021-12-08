تونس.. منظمة رقابية تكذب "النهضة" وتقاضيها بسبب عقد "اللوبيينغ"

ردّ أشرف العوادي رئيس منظمة ”أنا يقظ“ الرقابية التونسية، الأربعاء، على حركة النهضة الإسلامية، التي نفت توقيع عقد مع شركة ”اللوبيينغ“ الأمريكية، بهدف تجميل صورتها في الخارج، مؤكدا أن منظمته تمكنت من الحصول على نسختين لعقدين وقعتهما الحركة مع الشركة الأمريكية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، نفت ”النهضة“ صحة تقارير إعلامية تفيد بأنها وقعت عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية في الولايات المتحدة الأمريكية لتجميل صورتها في الخارج.

وقال العوادي، في مقابلة مع إذاعة موزاييك التونسية، الأربعاء، إن ”منظمة (أنا يقظ) توجهت بالعقدين إلى القضاء التونسي، وتقدمت بشكوى قضائية بشأنهما، وإن العقدين كانا لنشر عدد من المقالات لتحسين صورة حركة النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن بإمكان البنك المركزي التثبت من العقدين“.

وشدد العوادي على أنه ”يجب الابتعاد عن ممارسة ضغوطات على القضاء حتى يقوم باستكمال تحقيقاته في الملف“، منتقدا في الوقت ذاته حركة النهضة لإقامة ندوة صحفية حول هذا الملف.

من جانبه، نفى علي العريض القيادي في حركة النهضة، ورئيس الحكومة الأسبق، وجود عقود للحركة مع ”اللوبيينغ“، مؤكدا حق كل منظمة أو جهة في رفع قضية ضدها.

وقال العريض في تصريح لذات الإذاعة: “نشعر بالحرج من الحديث عن قضايا موجودة أمام القضاء، لكن نظرا للهجمة التي تعرضت لها الحركة، فقد اضطرت للتوضيح“، مشددا على أن ”النهضة لم توقع عقودا ولم ترسل أموالا أو تتلقَ أموالا“.

يذكر أن النيابة العامة بدأت مؤخرا تحرياتها بشأن عقد ”اللوبيينغ“، حيث أكد نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي، في تصريحات إعلامية، أن ”النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع أمريكي حول وثيقة عقد اللوبيينغ“.

وقال إن ”النيابة العامة شرعت في التحري عن مدى صحة وحقيقة الوثيقة، بانتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادًا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي، إما بفتح تحقيق جديد أو بضم ملف العقد إلى القضية الجارية المتعلقة بعقد اللوبيينغ، الذي أبرمته الحركة خلال الانتخابات التشريعية 2019.“

من ناحيته، كشف المحامي ياسين عزازة أن ”حركة النهضة وقعت عقدا جديدا مع شركة اللوبيينغ الأمريكية؛ لدفع المسؤولين الأمريكيين لتهديد رئيس الجمهورية قيس سعيد والضغط عليه“.

وقال عزازة، في تصريح إعلامي مؤخرا، إن ”العقد منشور على موقع وزارة العدل الأمريكية الملزمة بنشر كل تعامل مع حزب سياسي غير أمريكي للعموم حسب القوانين الأمريكية، وينص على أن الشركة ستقوم بالتوسط عند الساسة الأمريكيين، وستوفر دعما على مواقع التواصل الاجتماعي“.

يأتي فتح هذه التحقيقات ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها القضاء التونسي منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي مجموعة قرارات استثنائية، أبرزها تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة.