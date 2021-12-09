"جون أفريك": بعد شهرين من الانتخابات.. رياح الاحتجاج الاجتماعي تعصف بالمغرب

بعد شهرين من الانتخابات التشريعية، تواجه الحكومة المغربية الجديدة مقدمات لحالة من الغضب الاجتماعي، متوارثة عن الحكومة الماضية، وسط مخاوف من خروج الأمر عن السيطرة، وفق ما ذكرته مجلة ”جون أفريك“.

ويشير تقرير المجلة إلى تحركات طلاب المدارس في جميع أنحاء المملكة للاحتجاج على نظام المراقبة المستمرة وتطور الاحتجاج إلى العنف وقذف الشرطة بالحجارة، ما دفع وزير التربية شكيب بن موسى إلى تعليق العمل بهذا النظام، في مواجهة أول غضب اجتماعي للحكومة.

كما برزت جبهة مناهضة لإعلان إلزامية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس ”كورونا“، وهي جبهة تضم شخصيات سياسية وشخصيات عامة، ومحامين وممرضين، لتظهر بعدها حملات تذمر من ”غلاء المعيشة“، وخرج متظاهرون في المدن الكبرى بالمملكة، ومنها طنجة والرباط والدار البيضاء، وتم اعتقال العديد من المتظاهرين ومحاكمتهم بتهمة ”المشاركة في تجمع غير مرخص“.

وبحسب التقرير فإنّ الحكومة شعرت أن حركة الاحتجاج بدأت تكتسب زخما وأنها معرضة لخطر الخروج عن نطاق السيطرة.

ويشير إلى أنه ”بعد أسبوع من تعيين الحكومة عاد المعلمون المتعاقدون أيضًا إلى الساحة ونظموا عدة اعتصامات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإدماجهم في الخدمة المدنية، بينما تجري محاكمة 49 مدرسًا متعاقدًا بتهمة ”خرق تدابير حالة الطوارئ“ و“التجمع غير المصرح به“ و“ازدراء المؤسسات“.

وبحسب التقرير، يشعر العديد من المهنيين في المجال الصناعي بتخلي الحكومة عنهم، وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري دعا لحسن زلمات، رئيس الاتحاد الوطني للفنادق، في رسالة مفتوحة، السلطات إلى ”التدخل لمنع انهيار النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات وتخفيف التوترات“.

وينبه التقرير إلى أنه ”حتى يومنا هذا لم يتحدث رئيس الحكومة عزيز أخنوش علنًا، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام الرئيسية، رغم أنه خلال الحملة الانتخابية ظهر في كل مكان على ”فيسبوك“ و“أنستغرام“ و“تيك توك“، ويبدو أنه ”اختفى عن شاشة الرادار منذ انتخابه“ على حد تعبير أحد أعضاء البرلمان.

وينقل عن نائب في البرلمان قوله إن ”الاستياء الاجتماعي يتصاعد“، مفسرا أنّ هذا هو تأثير عامين من الأزمة الاقتصادية الشديدة للغاية لكثير من الناس.

ويحذر التقرير من أنّ حالة الغضب اليوم مردّها الوعود المفرطة التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال حملاتها الانتخابية، مشيرا إلى أنّ الواقع اليوم أن قانون المالية لعام 2022 لا يحتوي تقريبًا أي أثر لهذه الوعود، ويكتشف الناس أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق ما وعدت به، لكنه أشار إلى أنّ من بين الوعود القليلة التي تم الوفاء بها، والتي أطلقها الملك محمد السادس شخصيًا، إنشاء الحماية الاجتماعية العامة.

ووفق التقرير، فقد ورثت الحكومة الحالية إلى حد كبير هذه المشاكل الهيكلية، مفسّرا حالة الصدمة التي تواجهها اليوم بأنه خلال حملة الانتخابات التشريعية كان رفض حزب العدالة والتنمية، المتهم بـ ”عدم تقديم أي شيء للمغاربة“، واضحًا، بل وحتى كراهيته، وكان الدافع لإزاحته من السلطة والبحث عن بديل.

ويحذر التقرير من أنه ”لا تزال هناك حاجة ملحة للتدخل والإنقاذ، لأن المؤشرات في المنطقة الحمراء: عجز الموازنة يصل إلى 51.2 مليار درهم لعام 2020، ومعدل ديون البلاد حوالي 93 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة وصل إلى 20.4% في عام 2021 وتضاعف معدلات الفقر“، بحسب تعبيره.